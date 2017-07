ELISABETTA VIVIANI / La leggendaria sigla di Heidi e l’amore con Gianni Rivera (Techetechetè)

Elisabetta Viviani a Techetechetè

GLI ESORDI E IL SUCCESSO CON CLAUDIO LIPPI

Tra i protagonisti della puntata di oggi di Techetechè c'è anche Elisabetta Viviani, showgirl molto famosa nel corso degli anni '70 non solo per le sue doti artistiche, ma anche per le vicende sentimentali. Nata a Milano nell'ottobre del 1955, Elisabetta Viviani ha iniziato sin da bambina a frequentare il mondo dello spettacolo, prendendo parte ad alcuni Caroselli sulla Rai. Inoltre ha iniziato ad affinare le sue doti canore, in particolare esercitandosi nei brani dei Beatles, e a studiare danza classica. Nel 1974 ha quindi fatto il suo esordio a teatro, a fianco di due mostri sacri come Ernesto Calindri e Lia Zoppelli, confermando tutte le sue doti, per poi essere chiamata dalla Rai ad interpretare No no, Nanette, affiancando Claudio Lippi. Negli anni successivi ha quindi iniziato la sua carriera di cantante, confermando la sua poliedricità. Nel 1978 ha ottenuto il suo più grande successo con Heidi, brano diventato un vero e proprio tormentone e con il quale è riuscita a vendere più di un milione e mezzo di copie. Con l'inizio del decennio successivo, però, il suo successo sin lì clamoroso ha iniziato a scemare sensibilmente, anche perché la showgirl lombarda ha deciso di non sacrificare del tutto gli affetti familiari alla carriera. La sua ultima apparizione televisiva di un certo rilievo, in questo lasso di tempo, è stata quella sulle tavole del Teatro Ariston, per l'edizione 1982 del Festival di Sanremo.

ELISABETTA VIVIANI, GIANNI RIVERA E IL GOSSIP

Per quanto concerne la sua vita privata, va ricordato come Elisabetta Viviani abbia praticamente monopolizzato le riviste di gossip nella seconda metà degli anni '70, grazie alla sua relazione con Gianni Rivera. Una relazione nata nel 1976 e di cui all'epoca si parlò molto, proprio per la grande fama di entrambi, dalla quale è nata nel 1977 Nicole Maria Luisa. Nel corso di una intervista concessa di recente ha voluto ricordare l'importanza di Ernesto Calindri e Lia Zoppelli nella sua formazione artistica, affermando di aver appreso proprio da loro le regole fondamentali del lavoro e, soprattutto, il rispetto per i colleghi. Ha poi ricordato come prima di intraprendere una professione complicata come la sua, sarebbe il caso di interrogarsi in profondità per cercare di capire quanto si voglia sacrificare per raggiungere il successo. A proposito di Heidi, il pezzo per il quale ancora oggi è famosissima, ha poi riconosciuto come in un primo momento non le piacesse, essendo però oggi contenta di aver accettato di inciderlo. Allo stesso tempo ha però ricordato come proprio l'aver cantato Heidi gli sia costato in termini di carriera, in quanto da quel momento si è trovata relegata nel ruolo di cantante per i più piccoli. Ha anche tenuto a precisare come il suo vero rimpianto sia quello di non aver mai avuto occasione di sfondare sul grande schermo, da lei indicato come la sua grande passione. nfine ha affrontato il discorso relativo al suo legame con Gianni Rivera, affermando di non aver mai gradito l'ossessione morbosa delle riviste di gossip nei suoi confronti. Un'ossessione subita passivamente solo in quanto personaggio pubblico, ma vissuta come una sorta di incubo dalla showgirl meneghina.

