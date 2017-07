Federica Pellegrini/ Filippo Magnini, Matteo Giunta e i (finti) gossip: tra medaglie d'oro e amori difficili

Federica Pellegrini (Instagram)

Sette volte sul podio, atleta più titolata del nuoto italiano: Federica Pellegrini è una vera e propria dea delle acque. Ha appena vinto a Budapest un'altra medaglia d'oro per poi annunciare al mondo intero che: «Questi sono stati gli ultimi 200 in stile libero». Un annuncio shock per i suoi sotenitori, che hanno imparato a seguirla non solo nello sport ma anche nel gossip. Se nei 200 metri non la vedremo più, sarà sicuramente ancora protagonista di copertine e prime pagine e non solo per le sue prodezze in acqua. C'è chi spera infatti che, raggiunti tutti gli obiettivi che si è prefissata nel campo dello sport, la Pellegrini possa decidere di dedicarsi all'amore al 100%. E chi va citato in questo senso se non Filippo Magnini?

FEDERICA PELLEGRINI: AMORI COMPLICATI E FINTI GOSSIP

LA STORIA CON FILIPPO MAGNINI? IN PAUSA...

È lui infatti il grande amore che, tra tira e molla, Federica Pellegrini ha sempre voluto al suo fianco, anche se negli ultimi tempi sono stati molti i flirt che hanno attribuito alla campionessa azzurra, come quello con il suo allenatore Matteo Giunta. Ma cosa c'è di vero? E perchè si marcherebbe su un gossip non vero? La Pellegrini lo svela in un'intervista al Secolo XIX: «Perché è facile, fin troppo comodo. - ha dichiarato Federica - Hanno tante foto con noi, come è naturale, tagliano pure gli altri dall’inquadratura e poi Matteo (Giunta) è figo quindi si presta al gossip ideale». Ma a che punto è invece la storia con Filippo Magnini? La Pellegrini preferisce non sbottonarsi troppo: «Come prima, no comment. La mia vita privata è in pausa e comunque ora è più privata che mai. Ma non sto nascondendo nulla, c’è solo nuoto. Sto ferma e aspetto di capire» conclude.

© Riproduzione Riservata.