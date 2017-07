GEMELLE KESSLER / Riecco le gambe che han fatto scandalo negli anni Settanta (Techetechetè)

le Gemelle Kessler a Techetechetè

DALLA SASSIONIA AL SUCCESSO IN ITALIA

Alice ed Ellen Kessler, meglio note come Gemelle Kessler, al centro della puntata di oggi di Techetechetè, sono state le icone della televisione italiana degli anni '60, al pari di Raffaella Carrà e Heather Parisi. Le due sorelle sono originarie della Sassonia, hanno sviluppato sin dalla tenera età una passione per la danza. Passione che coltivarono per tutta l'adolescenza: dopo essere diventate ballerine professioniste presso il Palladium di Düsseldorf, le gemelle Kessler entrarono nel corpo di ballo delle BlueBell Girls e si esibirono a Parigi. Prima di trasferirsi in Italia e conoscere il successo, le due ragazze parteciparono a diverse commedie musicali soprattutto tedesche, in Italia inedite. Alice ed Ellen conobbero la fama grazie a diversi programmi come Giardino d'Inverno, con la collaborazione del Quartetto Cetra e Henri Salvador: fu proprio questo che convinse la Rai a includerle nei successivi programmi a venire. Celebre è la sigla interpretata dalle gemelle Kessler per Studio Uno: Da-Da-Un-Pa! è un motivetto orecchiabile, ancora famoso ai giorni nostri.

GEMELLE KESSLER, DOPO CANZONISSIMA,PLAYBOY

Oltre ad aver partecipato a diverse trasmissioni come Canzonissima e La prova del nove, le gemelle Kessler sono note anche per i vari caroselli dedicati alla pubblicizzazione di una marca di collant per donna: fecero parecchio scalpore all'epoca, in quanto le loro gambe erano particolarmente apprezzate dai più per la loro sensualità, è proprio per questo motivo che la Rai impose loro di indossare delle calze scure durante i programmi. Questione di decoro! Intorno agli anni '70 posarono per alcune copertine di PlayBoy, vendendo un gran numero di copie. Nel 1974 parteciparono a Milleluci, celebre programma di intrattenimento del sabato sera condotto da Mina e Raffaella Carrà. Tuttavia negli anni '80 tornarono in Germania e si stabilirono lì definitivamente, nonostante avessero contribuito ad un maggiore scambio culturale tra Germania ed Italia. Solo recentemente, nel 2011, le gemelle sono tornate in Italia per dedicarsi al teatro: Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Giancarlo Sepe è un ottimo esempio.

