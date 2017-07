Grande Fratello Vip 2017/ Alberico Lemme nel cast della nuova edizione?

Alberico Lemme

Il farmacista vip con il vizietto delle diete ipercaloriche potrebbe essere il protagonista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Non sappiamo ancora come farà a trovare la giusta via di mezzo tra la sua dieta e il budget settimanale che i concorrenti hanno a disposizione per la spesa, ma quello che è certo è che gli insulti saranno all'ordine del giorno. Proprio il suo è il nome che circola in queste ore e che lo danno per sicuro concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5, ma sarà davvero possibile? Diciamo che il dottor Lemme non ha certo il carattere giusto per il Grande Fratello soprattutto alla luce di espulsioni in caso di offese o parolacce, ma se fosse disposto a limare alcuni lati del suo carattere tutto potrebbe cambiare.

IL GRANDE FRATELLO VIP 2017 PRENDE FORMA

DA ALBERICO LEMME A CLAUDIO SONA, ECCO I PAPABILI CONCORRENTI

L'attesa per il Grande Fratello Vip 2017 sale e a poche settimane dal dubutto della nuova edizione ancora condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, tutti si chiedono chi prenderà parte al programma. A parte il famoso farmacista che ha fatto perdere, si dice, 17 chili a Flavio Briatore, nella casa potrebbero arrivare anche alcuni ex tronisti di Uomini e donne. Nelle ultime settimane si è parlato di Claudio Sona ma anche di Giulia De Lellis o Mario Serpa, corteggiatore del trono gay della scorsa edizione. In pole anche altre starlette della tv ma ancora nessun nome importante. In queste settimane si sta lavorando ai casting e sicuramente dopo Ferragosto potremo già avere le prime conferme o smentite ufficiali a riguardo. Non ci rimane che attendere per scoprire cosa succederà.

© Riproduzione Riservata.