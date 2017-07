Ilaria D'Amico e Gigi Buffon/ "Il matrimonio? Sarà una festa senza annunci e senza clamore!", e sulla data...

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico

Ilaria D'Amico e Gianliugi Buffon presto convoleranno a nozze? È questa la domanda che tutti si pongono ormai da tempo. Il portiere della Juventus e della nazionale italiana potrebbe presto prendere in moglie la bella giornalista; si, ma quando? Questa stagione potrebbe essere l'ultima della carriera calcistica del portiere. Buffon punta a disputare il mondiale in Russia per poi dire addio al calcio. Intanto la D'Amico, attraverso il settimanale Vanity Fair, ha parlato proprio delle possibili nozze: "Questo matrimonio è un’ossessione della stampa. La data non c’è. Comunque sarà una festa senza annunci e senza clamore, la celebrazione intima di un’unione che è già scambio di tutto, amore per i figli, passioni comuni, aiutarsi nelle cose di ogni giorno". La conduttrice Sky ha ribadito la sua passione per la sfera rotonda oltre a ricordare la bellezza di nell'eserciatare il mestiere di mamma: "Non sono affatto una madre sergente.

BUFFON E D'AMICO: A QUANDO LE NOZZE? TUTTE LE NOVITA'

LE RIVELAZIONI DELLA GIORNALISTA DI SKY

Se la fotografo da fuori, la mia famiglia la sento come un disegno armonico, disordinato ma perfetto. Quattro bambini che ridono, litigano, si raccontano liberi di essere loro stessi. E non mi manca niente, neanche la femmina che pure ho desiderato". Chiusura dedicata alla foto che ha fatto dicutere molto. Ilaria D'Amico è stata paparazzata in barca con il fidanzato in atteggiamenti molto privati alludendo a qualcosa di hot, cosa che ha infastidito non poco i due: "Facendo dei mestieri che ci espongono, non ci lamentiamo dell’assenza di privacy, il problema è quando si vuole travisare la realtà a tutti i costi. Quando si è adulti e genitori di minori, tutto questo diventa intollerabile".

