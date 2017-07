JUSTIN BIEBER CANCELLA IL SUO TOUR/ Ecco le possibili cause della sua decisione (oggi, 25 luglio)

Justin Bieber

CANCELLATE LE ULTIME DATE DEL TOUR

Un durissimo colpo è stato dato da Justin Bieber ai suoi fan che attendevano con ansia di poter assistere ad uno dei suoi quindici concerti ancora in programma. Il Purpose World Tour avrebbe dovuto fare tappa a partire da sabato 29 luglio in varie città degli Stati Uniti, passando per il Canada e concludendosi con le nuove date previste in Asia. Ma un membro dell'entourage della pop star, a pochi giorni dalla ripresa delle esibizioni, ha lasciato tutti di stucco con il peggiore annuncio possibile. Di seguito ve ne diamo la traduzione: "A causa di circostanze impreviste, Justin Bieber cancellerà le restanti date del Purpose World Tour. Justin ama i suoi fans e odia l'idea di deluderli. Ringrazia i suoi fans per l'esperienza incredibile del Purpose World Tour che lo ha portato in giro negli ultimi 18 mesi. Justin è grato e onorato di aver condiviso questa esperienza con la sua crew e il suo staff in oltre 150 concerti di enorme successo in 6 continenti diversi. In ogni caso, dopo una attenta riflessione, ha deciso che non si esibirà in altri concerti per questo tour. Tutti i biglietti verranno rimborsati".

JUSTIN BIEBER, NEWS: LE POSSIBILI CAUSE DI TALE DECISIONE

La notizia della sospensione del tour ha fatto velocemente il giro del mondo, scatenando la delusione di migliaia di fan. Impossibile fare a meno di chiedersi quali siano le vere ragioni di questa decisione, inimmaginabile fino a qualche giorno fa. La causa scatenante potrebbe essere legata alla dichiarazone del Governo Cinese che ha proibito qualsiasi concerto del concerto del cantante, a causa del suo comportamento considerato di cattivo esempio. Da qualche mese, Bieber sta cercando un percorso di crescita e miglioramento e un simile passo falso potrebbe avere rappresentato per lui un durissimo colpo. Qualcuno invece ritiene che si sia trattato solo della stanchezza dovuta a lunghi mesi trascorsi da una parte all'altra del globo: ora che si è goduto qualche settimana di riposo, ha capito di non riuscire ad andare oltre con questa avventura? Infine, i più romantici vedono in questo colpo di scena l'amore per la ragazza vista insieme a lui a Los Angeles: la modella Audreyana Michelle potrebbe averlo spinto a tanto?

