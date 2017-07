L’ELIMINATORE - ERASER / Su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger (26 luglio 2017)

L’eliminatore - Eraser, Il film in onda su Rete 4

IL CAST DEL FILM IN ONDA SU RETE 4

L'eliminatore - Eraser, è il film che va in onda nella prima serata televisiva di oggi, mercoledì 26 luglio 2017 su Rete 4 alle ore 21.15. Una pellicola di fantascienza statunitense, diretta dal regista Chuck Russell ormai oltre vent'anni fa, nel 1996. Protagonista del film è Arnold Schwarzenegger nella parte di John Kruger, ma tutto il cast risulta essere di grande spessore, a partire da James Caan nel ruolo di Robert Deguerin e James Coburn nella parte di Arthur Beller. Completano in cast Vanessa L. Williams nella parte di Lee Cullen, Nick Chinlund e Danny Nucci nel ruolo dell'Agente Calderon e dell'Agente Monroe, Andy Romano nel ruolo di Daniel Harper, Robert Pastorelli nel ruolo di Johnny Castelone, Patrick Kilpatrick nella parte di James Haggerty mentre James Cromwell interpreterà William Donahue e Roma Maffia sarà invece Claire Isaacs. Robert Guy Miranda interpreterà Frediano e Olek Krupa sarà Sergei Ivanovic Petrofsky.

L'ELIMINATORE - ERASER, LA TRAMA

In L'eliminatore - Eraser, la protagonista è Lee Cullen, che lavora per una delle maggiori aziende produttrici di armi, la Cyrez Corporation. Lee è venuta a conoscenza di come la Cyrez Corporation sia riuscita a costruire una nuova micidiale arma, capace di uccidere tramite impulsi elettromagnetici. Riuscendo ad accedere ad alcuni riservatissimi file, Lee viene a conoscenza del fatto che la Cyrez Corporation è in trattativa con un gruppo di terroristi per vendere le micidiali armi e mettere dunque in potenziale pericolo il mondo intero, pur a fronte di un enorme guadagno. La donna riesce quindi a mettersi in contatto con l'FBI e dopo alcune rocambolesche vicende, riesce ad assicurare alla giustizia i responsabili di questo particolare traffico che si rivela però essere solo la punta dell'iceberg. John Kruger, specializzato nell'individuazione di affari top secret tra enti non governativi e terroristi, viene messo sulle tracce di Lee Cullen per proteggere la donna che si scopre essere in grave pericolo a causa dell'enormità delle sue scoperte. John finisce però al centro di un complotto che lo vede accusato dal suo ex maestro dell'FBI: nascostosi a New York assieme a Cullen, dovrà far sfoggio di tutta la sua esperienza da agente segreto per difendersi dalle infamanti accuse e riuscire a salvare Lee.

