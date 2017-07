LO SCHERZO PERFETTO / Puntata speciale su Italia 1: i protagonisti (Oggi, 26 luglio)

Lo scherzo perfetto - Teo Mammuccari

Serata dedicata al divertimento e alle serate quella organizzata da Italia 1 per i propri telespettatori che, oggi, mercoledì 26 luglio, a partire dalle 21.15, potranno trascorrere due ore in assoluta spensieratezza godendosi alcuni dei migliori scherzi del programma "Lo scherzo perfetto". Lo show condotto da Teo Mammuccari è un talent dedicato aspiranti professionisti di tranelli. A scegliere i professionisti i concorrenti è stato Marco Balestri, autore storico di Scherzi a parte e profondo conoscitore dell’argomento. Al talent hanno partecipato 40 aspiranti professionisti dello scherzo a cui sono state affidate sceneggiature, troupe televisive e strumenti professionali per realizzare scherzi di vario genere, da quelli più irriverenti a quelli più divertenti. Con Teo Mammuccari ci sono Alessia Macari e Gene Gnocchi che formano la giuria.

LO SCHERZO PERFETTO, LA PUNTATA SPECIALE

Lo scherzo perfetto ha ottenuto molte critiche durante la messa in onda delle puntate. Più volte, infatti, nel tentativo di rendere tutto veritiero, è stata sfiorata la tragedia. L’episodio che ha fatto torcere il naso al pubblico è accaduto quando Salvo e Michele hanno fatto credere alla loro vittima di aver vinto 78 milioni e 900mila euro al Superenalotto. Il falso vincitore, quando si è reso conto di non trovare la schedina, ha preso un coltello affrontando Salvo e Michele e costringendo i due e tutta la troupe a svelare lo scherzo. Ci sarà anche questo momento nella puntata speciale in onda questa sera? “Il 26 luglio non prendete impegni! Torna #loscherzoperfetto con una puntata tutta speciale: I PROTAGONISTI. Chi vi ha fatto morire dalle risate, chi vi ha spaventato con scherzi un po' troppo cattivi, chi vi ha sedotto con le gag più hot ritorna su Italia1 alle 21.15! Pronti?”, si legge sulla pagina ufficiale del programma.

