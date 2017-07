MAMMA HO PERSO IL LAVORO / Su Canale Nove il film diretto da Vince Di Meglio (26 luglio 2017)

In onda su Canale Nove

IL CAST DELLA COMMEDIA IN ONDA SU CANALE NOVE

Mamma ho perso il lavoro è il film in onda sul canale Nove mercoledì 26 luglio 2017, in prima serata in chiaro sul digitale terrestre alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola americana, una commedia girata dal regista Vince Di Meglio con protagoniste Liv Tyler nel ruolo di Clare Cooper e Diane Keaton nella parte di Marilyn Cooper. Completano il cast della pellicola Mike White nella parte di Myron Stubbs, Dax Shepard, Selma Stern e Ken Howard rispettivamente nella parte di Noah, Helen e Gene Cooper, Sarah Lancaster nella parte di Holly, Steven Christopher Parker nel ruolo di Dana. Jerry Lambert interpreta Donnie Booker, Cameron Bender è impegnato nel ruolo di Jim, Jacque Lynn Colton è Cindy e Jerry Sherman recita nel ruolo di Art.

MAMMA HO PERSO IL LAVORO, LA TRAMA

Marilyn Cooper è una donna energica e brillante, ma è anche una madre iper-protettiva e di questo fa le spese il figlio Noah, in pratica costantemente pressato dalle richieste e dal controllo della madre. Questo, nonostante sia un ragazzo avvenente e professionalmente ben avviato, non ha mai permesso a Noah di impegnarsi in una relazione convincente. Questo prima di conoscere la moglie Clare, con la quale è riuscito finalmente a vivere una relazione a fondo prendendo le distanze dall'invadenza della madre e mantenendo almeno in parte la propria indipendenza, avendo lasciato da tempo la casa dei genitori per vivere da solo. La situazione però precipita letteralmente per il ragazzo visto che la madre si presenta alla sua porta all'improvviso: Marylin si è convinta che il marito la stia tradendo, la sua relazione con il padre di Noah è ormai in crisi e a pagarne le conseguenze è il figlio, che si ritrova di nuovo la vulcanica madre per casa perdendo anche quelli che erano rimasti i brandelli della sua indipendenza.

Anche perché Clare non sembra affatto contenta della decisione, visto che nel giro di poche settimane la situazione si complica ulteriormente. Noah infatti perde il lavoro e non riesce a capire come trovarne un altro, mentre è costretto a sua volta ad ospitare un altro amico. La coppia, abituata a stare in tranquillità in due, si ritrova in cinque sotto lo stesso tetto, con Noah che non riesce a trovare la giusta concentrazione per risolvere i propri problemi lavorativi. Un quadro di confusione totale in cui Noah ricomincerà a trovare chiarezza proprio alla madre Marilyn: vivendo di nuovo sotto lo stesso tetto della donna, Noah comprende come per far chiarezza nella sua vita sia indispensabile riuscire a chiarire il rapporto con la madre, teso da quando era un adolescente.

La donna a sua volta comprenderà che nella sua vita ha sempre riversato le sue ansie e le sue insicurezze nel figlio. Da questo lungo ma necessario chiarimento Noah troverà le forze per mettere chiarezza nella sua vita e le cose progressivamente si sistemeranno, anche per la gioia di Clare che capirà come la suocera in fondo non è poi così male come aveva sempre pensato.

