MEGA SHARK VS. GIANT OCTOPUS / Su Cielo il film diretto da Ace Hannah (26 luglio 2017)

Mega Shark Versus Giant Octopus va in onda questa sera, mercoledì 26 luglio su Cielo alle ore 21.15. E' un disaster movie americano diretto da Ace Hannah nel 2009. La pellicola è stata distribuita nei cinema statunitensi nel maggio del 2009. Nel cast sono presenti Deborah Gisbson e Lorenzo Lamas. La trama è incentrata sulla terribile scoperta di due mostri marini preistorici che semineranno il panico in tutto il mondo.

MEKA SHARK VS. GIANT OCTOPUS, LA TRAMA

Emma MacNeil è un' oceanografa in missione sulle coste dell'Alaska. La donna sta approfondendo lo studio della migrazione delle balene. Per farlo, contravviene agli ordini dei suoi superiori ed utilizza un sottomarino sperimentale per immergersi nel fondale marino. Nel frattempo un esperimento militare immette, attraverso dei sonar sperimentali, dei suoni all'interno del acqua, provocando così un forte impatto sulle balene, che poco dopo impazziscono. Inoltre l'elicottero militare si scontra con un iceberg, l'impatto è talmente grande da provocare la rottura del ghiacciaio. Improvvisamente fuoriescono dal fondale due creature mostruose ibernate. Le due creature assomigliano ad un gigantesco squalo e ad un enorme polipo.

Alcune settimane dopo una piattaforma petrolifera giapponese viene attaccata dal polipo, che con i suoi tentacoli giganti distruggendo l'intera struttura. Nel frattempo la MacNeil cerca di capire come gran parte delle balene dell'Alaska siano morte e i suoi aiutanti insistono nel pensare che la colpa sia di qualche agente chimico immesso nel mare. La dottoressa invece comprende fin da subito che la colpa sia di qualche misteriosa creatura marina e intanto anche lo squalo gigante attacca una piattaforma.

Nel frattempo la MacNeil perde il lavoro perché la compagnia scopre la sua insubordinazione con il sottomarino. La donna però non si perde d'animo e porta via con se un dente dello squalo gigante e lo fa esaminare dal suo vecchio professore universitario, Lamar Sanders. Assieme scoprono che il dente appartiene ad un Megalodon, una specie di squalo estinta circa un milione e mezzo di anni fa. Assieme ad uno scienziato giapponese, i tre guardano il video girato dalla dottoressa a bordo del sottomarino, Il video rivela la presenza delle due creature in stato di ibernazione. Riusciranno a sconfiggere la terribile minaccia marina?

