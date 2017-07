Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 26 luglio 2017 a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Oggi è una giornata importante per il Cancro. Qualcuno potrebbe sposarsi o andare a convivere con tutto che sembra più facile. Il mese di agosto sarà un riferimento importante dove diventeranno importanti le relazioni nate oggi. Il Capricorno sente energia che si trasforma in una creatività fattiva. Non ci si limita a guardare la positività, ma si scende in campo per concretizzare. L'atteggiamento verso il futuro è positivo e diventa pratico e razionale. L'azione può premiare in amore. L'Acquario vive un momento di riflessione anche dal punto di vista del denaro. Alcuni non hanno avuto il contratto rinnovato al prezzo giusto. Venere positiva può portare nuovi amori anche part-time. C'è la tentazione per una storia parallela.

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 26 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

NÈ CARNE NÈ PESCE

Alcuni segni zodiacali si sentiranno né carne né pesce nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. I Gemelli stanno discutendo molto e devono stare attenti. Alcuni per motivi contingenti devono rivoluzionare la propria vita. C'è Saturno opposto e non ci sarà più tra qualche mese, quindi bisogna aspettare e non creare disagio. Si è arrivati al peggio? Ogni movimento planetario ha un perché e magari anche se non si ha la forza può arrivare un momento di cambiamento che spaventa ma che può essere positivo. Il Leone potrebbe ricevere qualche conferma. Da ottobre sarà tutto un po' più complicato e se c'è un contenzioso si deve risolvere subito prima di aspettare. In amore un po' di razionalità non guasterebbe. Il Sagittario deve guardare al futuro e questo fa bene. Agosto può essere un mese tranquillo, ma se delle relazioni sono arrivate al limite si potrebbe tagliare. Ci si deve controllare in famiglia.

OROSCOPO IN PILLOLE

Torna anche oggi, come tutti i giorni, l'appuntamento con la rubrica Latte e Stelle su LatteMiele, l'oroscopo fatto dal noto astrologo Paolo Fox. L'Ariete deve provare ad aprirsi nuove strade soprattutto nel lavoro con nuovi soci e collaboratori che possono dare soddisfazioni importanti. La Luna vive un percorso importante nell'orbita del Toro, ma deve prendere comunque delle scelte dal punto di vista del lavoro. Il Leone sembra pronto a trovare delle conferme importanti, ma deve essere paziente. La Bilancia invece deve stare attenta a non avere dei nuovi conflitti in amore, con Cancro e Capricorno i rapporti sono complicati. Lo Scorpione invece potrebbe approfondire alcune amicizie importanti. Il Sagittario deve guardare al suo futuro con una certa positività, agosto può essere un mese importante per diversi motivi. Alcune relazioni portate all'estremo però possono far correre dei rischi non da poco.

© Riproduzione Riservata.