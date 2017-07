Paulo Dybala/ Oriana Sabatini è la nuova fidanzata? Gossip e curiosità sull'attrice e cantante

Paulo Dybala (LaPresse)

La storia d'amore con Antonella Cavalieri pare sia ormai un ricordo molto lontano per Paulo Dybala. Il campione della Juventus, vera promessa del calcio, avrebbe dimenticato la Cavalieri - che sui suoi social ha ormai cancellato ogni traccia del calciatore - con un'altra bellissima: Oriana Sabatini! Ventunenne sudamericana, Oriana è una cantante e attrice. Lunghi capelli mori e fisico mozzafiato, tra i più grandi successi della Sabatini c’è il brano “Azul” e l’interpretazione della telenovela “Aliados”. Molto amata dal pubblico sudamericano, Oriana ha il papà argentino e la mamma venezuelana, entrambi attori.

ORIANA CAVALIERI È LA NUOVA FIDANZATA DI PAULO DYBALA?

LEI SAREBBE GIA' IMPEGNATA...

Nata nel 1996, Oriana Sabatini è infatti figlia di Osvaldo Sabatini, attore argentino e imprenditore, e Catherine Fulop, attrice venezuelana ed ha una sorella di nome Tiziana. Oriana ha iniziato a formarsi artisticamente fin da giovanissima, studiando canto, pianoforte e teatro. Ha studiato per due anni presso l'Istituto di Julio Chavez formazione e un anno presso la New York Film Academy. L'esordio in tv arriva nel 2011 nella telenovela uruguaiana Porque te quiero así, realizzando una partecipazione speciale come Rocìo. Nel 2013, la Sabatini diventa protagonista femminile della serie Aliados. Uffiacialmente la cantante e attrice è fidanzata con Julian Serrano, suo collega in Aliados. Questo quindi ci fa sospettare che le voci di un presunto flirt con Paulo Dybala possano essere solo una falsa indiscrezione.

