Regina Elisabetta/ Abdica in favore del principe William? Le indiscrezioni parlano chiaro

Regina Elisabetta

Argomento caldo e attuale che a breve potrebbe far capolino in Inghilterra. Vista l'età della regina Elisabetta, 91 anni, e dal fatto che il Principe Consorte Filippo si è ritirato a vita privata. Quale membro della Royal Family succederà al trono e alla Regina Elisabetta quando lei non ci sarà più? La domanda torna insistente ogni volta che si parla dell'ipotesi di un'abdicazione della Regina, a chi cederà il trono? Il primo, guardano la naturale successione è il Principe Carlo, ma ci sono voci sempre più insistenti che le cose potrebbero non andare come previsto. Scopriamo le ragioni. La Regina preferirebbe infatti l'incoronazione del Principe William. William, in primis è più giovane, mentre Carlo ha già 68 anni, e sarebbe il Re più anziano della storia a salire al trono. Carlo non è molto amato dai sudditi, soprattutto dopo il matrimonio con Lady Diana e il modo in cui è stata trattata.

ROYAL FAMILY, CHI SOSTITUIRA' LA REGINA ELISABETTA?

NUOVE INDISCREZIONI SULLA SUCCESSIONE AL TRONO

Tutti ricordano infatti le sofferenze della Principessa triste. William invece è amatissimo, e il matrimonio con Kate Middleton ha fatto crescere la sua popolarità. Infine, Carlo è divorziato, grazie ad un permesso strappato a Elisabetta che ha dovuto poi accettare le seconde nozze del figlio con Camilla. I tabloid inglesi e gli esperti della Royal Family raccontano: "La Regina Elisabetta sa bene che William e Kate Middleton sono il futuro e i ricevimenti recenti con i Reali di Spagna sembravano le prove generali per una eventuale incoronazione di William". Ai posteri l'ardua sentenza riguardo una storia ancora tutta da scrivere.

© Riproduzione Riservata.