SCIALPI / Il cantante degli anni ’80 critica Imma Battaglia e Eva Grimaldi: si fanno pubblicità (Techetechè)

Scialpi a Techetechetè di oggi

I SUCCESSI AL FESTIVALBAR

Anche Scialpi, uno dei più celebrati cantanti italiani all'inizio degli anni '80, sarà tra i protagonisti della puntata di Techetechetè del 26 luglio. Nato a Parma nel maggio del 1962, Giovanni Scialpi è diventato celebre nel 1983 grazie allo straordinario successo di Rocking Rolling, pezzo che gli ha permesso di trionfare nella sezione Discoverde del Festivalbar. Un successo ribadito l'anno successivo con Cigarettes and coffee, classificatasi al secondo posto al Festivalbar. Per vincere la manifestazione Scialpi dovrà però attendere il 1988, quando in coppia con Scarlett Von Wollenmann porterà all'affermazione il brano Pregherei. Sarà questo in pratica il punto più alto della sua carriera, che negli anni successivi inizierà a declinare sempre più rapidamente. Una carriera nel corso della quale Scialpi ha inciso quattordici album, a partire da Es-tensioni, pubblicato nel 1983.

SCIALPI, L’AGGRESSIONE E IL MATRIMONIO CON ROBERTO BLASI

Negli ultimi mesi, il cantante emiliano è tornato a far parlare di sé per un brutto episodio di cronaca, ovvero l'aggressione omofoba nei suoi confronti avvenuta a Roma, ad opera di un ragazzo. Va infatti ricordato che Scialpi non ha mai fatto mistero della sua omosessualità, tanto da sposare il suo compagno e manager, Roberto Blasi, a New York, nel corso del 2015. Da sempre schierato a difesa dei diritti delle coppie omosessuali, l'artista parmense proprio in occasione dell'aggressione che lo ha interessato ha chiesto a gran voce una legge in grado di colpire con la massima severità l'omofobia. Nonostante i tanti messaggi di solidarietà che gli sono arrivati da più parti, lo stesso Scialpi ha comunque confessato di non sentirsi più tranquillo dopo l'aggressione. In precedenza lo stesso cantante era stato protagonista di una forte polemica contro Imma Battaglia e Eva Grimaldi, accusandole di aver fatto coming out all'Isola dei Famosi solo per guadagnare e trasformare il tutto in pubblicità. Secondo Scialpi, peraltro, il tutto sarebbe stato organizzato a puntino, sminuendo in tal modo il messaggio che pure sarebbe potuto venire fuori e svilendo le battaglie in favore dei diritti civili della comunità LGBT portata avanti da lui stesso ormai da molti anni. Una battaglia sentita fortemente dall'artista emiliano proprio per quello che aveva vissuto nel 2015, quando era stato costretto ad operarsi al cuore. Un'operazione perfettamente riuscita, che però ha lasciato uno strascico di polemiche, proprio per la pratica impossibilità da parte del marito di assisterlo, a causa della mancanza di una legge in tal senso. Un episodio che ha assunto grande rilevanza dando nuovo impulso al percorso che avrebbe infine portato il progetto di legge redatto al proposito da Monica Cirinnà ad essere approvato dal Parlamento italiano. Va infine ricordato come un suo messaggio comparso sui social media, in cui invitava a manifestare per il Gay Pride 2017 senza eccedere in provocazioni, abbia scatenato un vero e proprio putiferio presso una parte della comunità omosessuale. In una intervista alla Gazzetta di Parma, lo stesso Scialpi ha però tenuto a precisare che le sue parole dovevano essere intese come un invito ad usare una tattica in grado di non urtare i benpensanti, danneggiando in tal modo in maniera forse irreparabile una giusta e doverosa battaglia di civiltà.

