SCOOP / Su Iris il film diretto da Woody Allen con Scarlett Johansson (26 luglio 2017)

Scoop, Il film in onda su Iris

IL CAST DEL FILM

In prima serata su Iris, mercoledì 26 luglio 2017 alle ore 21.00, appuntamento con il cinema di Woody Allen con Scoop, pellicola del 2006 ambientata in Inghilterra, nel periodo in cui Scarlett Johansson è stata la musa del regista newyorkese. Proprio Scarlett Johansson interpreta la parte della protagonista, Sandra Pransky, affiancata da Woody Allen nella parte di Sid Waterman. Come sempre nei film di Allen, il cast è di primo livello con Hugh Jackman nel ruolo di Peter Lyman, Ian McShane nella parte di Joe Strombel, Kevin McNally nel ruolo di Mike Tinsley, Romola Garai nella parte di Vivian, Julian Glover nel ruolo di Lord Lyman e Charles Dance che interpreta Mr. Malcom

SCOOP, LA TRAMA

Il film inizia con una scena surreale, il giornalista Joe Strombel scopre come l'aristocratico Peter Lyman è in realtà un pericoloso e ricercato serial killer. L'informazione gli viene passata dalla sua segretaria durante il viaggio in cui vengono traghettati verso l'aldilà: Strombel infatti è appena morto e, dopo aver cercato di corrompere la Morte in persona per tornare indietro, decide di tuffarsi direttamente dalla barca: più forte della morte è la prospettiva di poter piazzare un grande scoop. Sulla terra nel frattempo una giovane giornalista, Sandra Pransky, sta collaborando al numero di magia di un maldestro mago, che si fa chiamare 'Il Grande Splendini' ma che in realtà si chiama Sid Waterman. Durante il numero, Waterman riesce a evocare lo spirito di Strombel che rivela a Sandra i suoi sospetti su Lyman. Tramite Sandra, Strombel spera di poter veder pubblicato lo scoop della sua vita anche da morto. La giovane studentessa di giornalismo si convince della bontà della dritta e decide di coinvolgere anche Waterman nelle sue indagini su Lyman. I due si fingono imparentati, con Waterman che interpreta la parte del padre di Sandra, e iniziano a frequentare l'esclusivo circolo dell'aristocratico Lyman. Col passare del tempo si convincono dello charme dell'uomo, tanto che Waterman è convinto come l'uomo sia completamente estraneo agli omicidi di cui è insospettato, e Sandra finisce addirittura per invaghirsi di lui. A riportare l'attenzione sul caso ci pensa lo spirito di Strombel, che decide di provare a persuadere Waterman visto che ormai Sandra sembra essere perdutamente innamorata di Lyman, tanto da confessargli chi è veramente e le sue indagini, cosa che non fa però arrabbiare Lyman. Incalzato da Strombel, Waterman scopre però come Lyman sia in realtà un abituale frequentatore di prostitute, e alla fine riesce a far venire a galla la verità: il gentiluomo ha ucciso una prostituta sviando però i sospetti verso un serial killer recentemente arrestato a Londra, facendo somigliare il suo delitto nelle caratteristiche a quello dell'altro assassino. In barca per una gita romantica con Lyman, Sandra dovrà dimostrare di essere una vera giornalista per incastrare il pericoloso killer e riuscire così a dimostrarsi degna del compito affidatole da Strombel, che ha sempre visto in lei il talento del giornalismo che lui avrebbe voluto essere quando era in vita.

© Riproduzione Riservata.