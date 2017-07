SHADES OF BLUE 2 / Ci sarà la seconda stagione? Anticipazioni: Anna Gunn guest star

Shades of Blue 2

SHADES OF BLUE 2: ANTICIPAZIONI SECONDO EPISODIO

Manca ancora molto alla messa in onda di Shades of Blue 2 con la prima stagione che è andata in scena durante questa caldissima estate 2017. E' interessante andare a vedere le anticipazioni sulle puntate però della seconda stagione. La seconda è stata trasmessa negli Stati Uniti d'America lo scorso 12 marzo con il titolo ''Eye of the hurricane'' e non si sa quello della puntata italiana. La guest star a sorpresa sarà Anna Gunn che ha vinto due Emmy Award con il ruolo di Skyler White in Breaking Bad. Il bersaglio di Stahl è Julia Ayers questo lancia sicuramente un momento di grande preoccupazione e detta le contromosse. Harlee, interpretata da Jennifer Lopez, lavora ad un'inchiesta che porterà a far emergere anche delle cose sul suo passato. Staremo a vedere come andrà avanti la seconda stagione di Shades of Blue che vedrà diversi protagonisti nuovi e anche tante conferme. (agg. di Matteo Fantozzi)

ANTICIPAZIONI PRIMO EPISODIO

Andrà in onda a ottobre la seconda stagione di Shades of Blue, Nel primo episodio, Unforgiven, Harlee è alle prese con l'occultamento delle prove che vorrebbero lei e la sua squadra colpevoli dell'omicidio di Miguel. Wozniak, intanto, si accorda con Stahl al fine di mantenere se stesso e il suo equipaggio fuori dal carcere. Ben presto però, Woz si rende conto che l'uomo a cui ha chiesto aiuto non è altro che un abile manipolatore, e che fornirgli dettagli tanto privati non è stata affatto una scelta saggia. Nel secondo episodio, Eye of the Hurricane, Wozniak decide di affrontare Stahl. A indurlo ad agire, la notizia che l'uomo intende distruggere la credibilità dell'amica Julia Ayers, in corsa per la carica di sindaco.

LA SECONDA STAGIONE CI SARÀ E APPRODA SU PREMIUM CRIME

Shades of Blue 2 è già stata realizzata. Jennifer Lopez, protagonista assoluta della serie tv americana in cui interpreta Harlee Santos, un'investigatrice del New York City Police Department, tornerà in onda in Italia a ottobre. I nuovi episodi della seconda stagione di Shades of Blue andranno in onda su Premium Crime, canale della piattaforma di Mediaset Premium. Gli episodi della seconda stagione sono tredici. Durante le riprese, sul set, c’è stata una vera e propria sparatoria che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze. Nella seconda stagione, la star sarà sempre Jennifer Lopez ma ci saranno numerose new entry. Nel cast, infatti, ci sarà Anna Gunn, attrice famosa per la sua interpretazione di Skyler White in Breakin Bad. In Shades of Blue 2, la Gunn vestirà i panni di un consigliere comunale che ha intenzione di prendere le chiavi della città candidandosi a sindaco. Il suo è un personaggio privo di scrupoli, che si è fatta strada in breve tempo e che ha in mente un piano diabolico per raggiungere i suoi obiettivi. Ci sarà, inoltre, Margaret Colin, ex star di Gossip Girl che sostituirà Lolita Davidovich che nella prima stagione interpretato Linda, moglie di Matt Wozniak (Ray Liotta).

UNA SCOMMESSA VINTA DA JENNIFER LOPEZ

La seconda stagione di Shades of Blue, dunque, promette nuovi colpi di scena e tantissime sorprese. Negli Stati Uniti la serie ha avuto un grandissimo successo mentre in Italia ha faticato a fare breccia sul pubblico. La grande star di Shades of Blue sarà ancora Jennifer Lopez che, al termine della prima stagione, ha ricevuto i ringraziamenti della produzione per il lavoro svolto. “Vogliamo ringraziare Jennifer, la donna più dedita al lavoro che conosciamo, per il suo incredibile impegno sia come star sia come produttrice di questa serie, così come i nostri altri straordinari produttori e attori per il loro instancabile lavoro nella creazione di uno dei drama più convincenti attualmente in tv”.

