SPECIALE CHI L'HA VISTO?/ Anticipazioni: i casi Isabella Noventa, Stefania Amalfi e Marina Arduini (26 luglio)

Una puntata quasi del tutto al femminile quella che andrà in onda oggi per Speciale Chi l'ha visto? 2017. Quello di stasera è il penultimo appuntamento del programma di Raitre. Si occuperà di quattro vicende, tutte storie di donne scomparse e uccise. Al centro della puntata dunque Isabella Noventa e Stefania Amalfi, per le quali si sono conclusi i rispettivi processi con i colpevoli che sono stati condannati. Ma Speciale Chi l'ha visto? riaccenderà i riflettori anche sulla scomparsa di Marina Arduini e Marianna Cendron. Nel primo caso si parlerà della rete di interessi finanziari nella quale sarebbe finita la commercialista di Frosinone. Nell'altro, invece, ci si concentrerà sulle indagini per la scomparsa della ragazzina cuoca in un ristorante di Castelfranco Veneto: sono arrivate ad un vicolo cieco e quindi c'è il rischio archiviazione. Speciale Chi l'ha visto? andrà in onda oggi, mercoledì 26 luglio, alle 21:15.

SPECIALE CHI L'HA VISTO? ANTICIPAZIONI: I CASI DI OGGI

MARIO D'AMELIO E SALVATORE VERDURA: GLI AGGIORNAMENTI

Non solo storie di donne scomparse nella puntata di oggi di Speciale Chi l'ha visto?, perché la trasmissione di Raitre si occuperà anche di quelle che vedono protagonisti, loro malgrado, due uomini. Durante la puntata, il penultimo appuntamento della stagione, si affronterà anche il caso di Mario D'Amelio, il restauratore scomparso in Puglia. Di lui non si hanno più notizie dal 18 novembre scorso. Non è ancora chiaro se si sia allontanato volontariamente, e in tal caso per quale motivo, o se gli sia successo qualcosa. Aveva detto ai genitori che sarebbe rientrato per cena, poi la scomparsa con il ritrovamento della sua autovettura una settimana dopo. Durante la nuova puntata di Speciale Chi l'ha visto? verranno forniti anche gli aggiornamenti sull'inchiesta riaperta su Salvatore Verdura, ex uomo della scorta di Falcone che è morto in circostanze misteriose. Il programma è aperto alle segnalazioni dei telespettatori attraverso Facebook, Twitter e WhatsApp (345 313 1987).

