SQUADRA SPECIALE COBRA 11/ Anticipazioni: Paul è in pericolo

Squadra Speciale Cobra 11, Paul e Semir

GLI EPISODI: VENTI DI GUERRA E SULLE TRACCE DI MIO PADRE

Vanno in onda stasera i primi tre episodi della ventunesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11, la serie televisiva di Rai 2 che segue le vicende di una coppia di ispettori della Kripo Autobahn, sezione fittizia della Polizia autostradale tedesca. Il primo episodio, dal titolo Venti di guerra, vede Semir protagonista di una spedizione speciale dalle parti del Ministero dell'Interno. È lì che lavora la sua amica – nonché ex capo – Anna Engelhardt, attualmente internata in una clinica psichiatrica per esaurimento nervoso. Per Semir ciò ha poco senso, poiché dopo tutti gli anni passati all’autostradale la Engelhardt era abituata allo stress. Il suo istinto gli dice che qualcosa non va, e insieme a Paul è deciso a farla uscire dalla clinica. Secondo episodio, Sulle tracce di mio padre: il padre di Paul viene rapito da una banda di criminali, che lo conducono nel luogo in cui sarebbe nascosto un tesoro. Egli è l'unico ad avere ancora memoria del posto, nonostante l'età e la demenza progressiva che gli è causa di enormi vuoti. È così che, nel tentativo di colmarli, coinvolgerà anche suo figlio Paul. Riuscirà Semir a salvarli in tempo?

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, ANTICIPAZIONI REGOLAMENTO DI CONTI

Regolamento di conti: intreccio sperimentale per il terzo episodio di Squadra Speciale Cobra 11, che riprende la medesima vicenda da quattro prospettive diverse (Semir, Jenny, Alex e Sander). Isabel viene costretta da Sander a fare una perizia psichiatrica a Semir e Alex che li faccia risultare non idonei al servizio; in caso contrario, egli la farà radiare dall'albo e renderà noto a tutti il suo segreto. Intanto, Semir e Alex sono alle prese con un folle che ha preso in ostaggio i commensali di un ristorante. Tra questi, guardacaso, anche Isabel e Sander. Ma la mossa del criminale non è casuale: nel suo mirino c'è Isabel, la donna che tempo prima lo fece radiare dall'esercito. Alex e Jenny entrano nel ristorante. Alex affronta il sequestratore, ma la missione non va a buon fine: all'arrivo dei soccorsi, per Isabel sembra non esserci più speranza.

