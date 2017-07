STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Shades of Blue e Lo scherzo perfetto (mercoledì 26 luglio 2017)

La programmazione Mediaset di oggi

Mercoledì 26 luglio 2017 Canale 5 proporrà quattro nuovi episodi del telefilm Shades of Blue. La serie poliziesca interpretata da Jennifer Lopez sarà probabilmente il programma più visto delle reti mediaset. Gli altri telefilm sulle reti Mediaset sono The Flash su Italia 2 e Rizzoli & Isles su Top Crime. I film in onda sui canali Mediaset saranno Billy Madison in seconda serata su Italia 1, L'eliminatore e Benvenuti nella giungla su Rete 4 e Scoop su Iris. I programmi di intrattenimento trasmessi dalle reti Mediaset saranno Lo scherzo perfetto - I protagonisti su Italia 1 e In ordine alfabetico: Gassman, Sordi, Vitti su Mediaset Extra.

La 5 proporrà il reality show Temptation Island. Su Boing andrà in onda il cartone animato Adventure Time. In seconda serata su Canale 5 ci sarà il TG5.



Su Canale 5 andranno in onda in prima visione gli ultimi quattro episodi della prima stagione di Shades of Blue intitolati Caccia al diavolo, Tradimento, Perché ho peccato e L'ultima bugia. Nella lunga serata dedicata al telefilm si assisterà alla resa dei conti fra Harlee e Wozniak. A seguire in tarda serata il TG5. Lo scherzo perfetto - I protagonisti in programmazione su Italia 1 è un talent show di Teo Mammucari dedicato a chi ama fare scherzi. Il protagonista del film Billy Madison in onda in seconda serata su Italia 1 è un giovane che ha oziato tutta la vita alle spalle del ricco e anziano padre. Rete 4 propone due film d'azione: L'eliminatore interpretato da Arnold Schwarzenegger e Benvenuti della giungla con Jean-Claude Van Damme. Su La 5 andrà in onda una replica del reality show estivo Temptation Island, che ha come protagoniste sei coppie alloggiate in un resort della Sardegna. In ordine alfabetico: Gassman, Sordi, Vitti è un programma di intrattenimento dedicato ai tre grandi attori del cinema italiano. La conduzione della serata è affidata a Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana. Su Iris andrà in onda il film Scoop diretto da Woody Allen e interpretato dallo stesso Allen e da Scarlett Johansson. Una giornalista riceve una visita dal fantasma di un reporter morto che le rivela uno scoop a proposito di un serial killer ancora in libertà. Italia 2 trasmetterà due episodi di The Flash intitolati L'Uomo Nucleare e Gorilla Grodd. Il telefilm è tratto dalla celebre serie a fumetti della DC Comics. Su Top Crime continua la sesta stagione di Rizzoli & Isles con due episodi intitolati Cattiva condotta e L'assassino senza volto. Boing propone una serata con il cartone animato Adventure Time.

PROGRAMMI TV MEDIASET:



Canale 5 ore 21.13 Shades of Blue, telefilm

Canale 5 ore 00.30 TG5, informazione

Italia 1 ore 21.15 Lo scherzo perfetto - I protagonisti, intrattenimento

Italia 1 ore 00.10 Billy Madison, film

Rete 4 ore 21.15 L'eliminatore, film

Rete 4 ore 23.38 Benvenuti della giungla, film

La 5 ore 21.10 Temptation Island, reality show

Mediaset Extra ore 21.15 In ordine alfabetico: Gassman, Sordi, Vitti, intrattenimento

Iris ore 21.00 Scoop, film

Italia 2 ore 21.10 The Flash, telefilm

Top Crime ore 21.10 Rizzoli & Isles, telefilm

Boing ore 21.20 Adventure Time, cartoni animati

