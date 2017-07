STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: SuperQuark e Squadra Speciale Cobra 11 (mercoledì 26 luglio 2017)

La programmazione Rai di oggi

Mercoledì 26 luglio 2017 Rai Uno proporrà una puntata di SuperQuark condotto da Piero Angela, che probabilmente sarà ancora una volta il programma più visto delle reti Rai. Anche in seconda serata andrà in onda un documentario intitolato Speciale Overland. I telefilm in onda sulle reti Rai saranno Squadra Speciale Cobra 11 e Bates Motel su Rai Due e Velvet su Rai Premium. Rai 4 e Rai Movie trasmetteranno i film Facciamola finita e The Samaritan. Rai Tre proporrà il programma di informazione Speciale Chi l'ha visto? seguito dal TG Regione. Su Rai 5 andrà in onda il documentario musicale Foo Fighters - Sonic Highways.



Rai Uno propone in prima serata una nuova puntata della trasmissione di divulgazione scientifica SuperQuark ideata e condotta da Piero Angela. In seconda serata andrà in onda il documentario on the road Speciale Overland. La puntata intitolata Le strade dell'Islam sarà ambientata in Uzbekistan e in Afghanistan.

Su Rai Due andranno in onda tre episodi in prima visione del telefilm Squadra Speciale Cobra 11 intitolati Venti di guerra, Sulle tracce di mio padre e Regolamento di conti. È in prima visione anche l'episodio di Bates Motel trasmesso in seconda serata. Il telefilm è basato sui personaggi e le ambientazioni del romanzo Psycho di Robert Bloch e dell'omonimo film di Alfred Hitchcock.

Su Rai Tre ci sarà una nuova puntata della trasmissione Speciale Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli, seguita dal TG Regione. Nel film Facciamola finita in onda su Rai 4, diretto da Evan Goldberg e Seth Rogen e interpretato dallo stesso Rogen e da James Franco, gli attori interpretano una versione fittizia di se stessi. Un gruppo di amici deve barricarsi nella villa di James Franco perché sulle colline di Los Angeles è scoppiato un incendio devastante.

Il programma Foo Fighters - Sonic Highways trasmesso da Rai 5 è un documentario musicale ideato e diretto da Dave Grohl, fondatore dei Foo Fighters e batterista dei Nirvana. Su Rai Movie ci sarà il thriller The Samaritan interpretato da Samuel L. Jackson. Il protagonista è un ex truffatore che vorrebbe cambiare vita dopo avere passato vent'anni in carcere. Conosce una ragazza con cui ricominciare da capo, ma dal suo passato si presenta una minaccia.

Rai Premium proporrà una replica del telefilm spagnolo Velvet ambientato nel mondo dell'alta moda.

PROGRAMMI TV RAI:

Rai Uno ore 21.30 SuperQuark, documentario

Rai Uno ore 23.50 Speciale Overland, documentario

Rai Due ore 21.15 Squadra Speciale Cobra 11, telefilm

Rai Due ore 23.55 Bates Motel, telefilm

Rai Tre ore 21.15 Speciale Chi l'ha visto?, informazione

Rai Tre ore 23.05 TG Regione, informazione

Rai 4 ore 21.05 Facciamola finita, film

Rai 5 ore 21.15 Foo Fighters - Sonic Highways, musica

Rai Movie ore 21.10 The Samaritan, film

Rai Premium ore 21.20 Velvet, telefilm

