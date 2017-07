Stefano de Martino / News: da Ibizia con furore e con la bella Elodie Di Patrizi al suo fianco!

Stefano De Martino

ELODIE DI PATRIZI NUOVA FIAMMA? ANZI NO

Un'altra freccia all'arco di donne di Stefano De Martino, almeno per quel che riguarda il gossip. Mentre tutti parlano ancora della crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone e del ritorno alla carica del ballerino napoletano, quest'ultimo si gode le vacanze ad Ibiza per la gioia dei fan e dei paparazzi che riescono a beccarlo in ogni momento con una possibile fiamma. Questa volta a finire nel mirino è Elodie Di Patrizi. L'ex di Amici e pupilla di Emma Marrone ha avuto l'idea di bere qualcosa al bar con Stefano De Martino e il gossip ha fatto il resto. Per alcuni sono già una coppia mentre il ballerino ha usato i social proprio per smentire la cosa confermando che si trovavano insieme per uno shooting. Se son rose...(Scalise Piera)

IL BALLERINO PENSA AL DIVERTIMENTO MA...

Stefano De Martino continua a far parlare di sé, spiazzando costantemente i suoi tantissimi fan incuriositi dagli sviluppi della sua vita sentimentale. Fino a qualche giorno fa, il mondo del gossip era in gran fermento all'idea che il ballerino e Belen Rodriguez potessero tornare insieme: le foto scattate ad Ibiza nelle quali i due ex coniugi apparivano sorridenti insieme come mai accaduto dopo la fine del loro matrimonio, sono state solo uno dei tanti indizi di questa possibile riappacificazione. Ma altri recenti scatti avrebbero confermato come invece il danzatore napoletano sia ben lontano dal pensare ai problemi di cuore e a questo amore non corrisposto (o forse sì?): le immagini in compagnia dei suoi compagni di avventura nell'isola delle Baleari hanno dimostrato che anche Stefano De Martino sa divertirsi insieme ad altre persone prive di legami sentimentali come lui. Sarà questa la direzione che prenderà d'ora in avanti?

STEFANO DE MARTINO, NEWS: E' DAVVERO FINITA CON BELEN?

Dopo giorni nei quali il possible ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha infiammato le riviste di gossip e non solo, ora tutto tace. Nessuno scatto della ex coppia, né tanto meno riferimenti velati di questo amore. Sembra piuttosto che la showgirl più chiacchierata della televisione italiana stia vivendo la sua relazione con Andrea Iannone lontana da una possibile crisi: a parlare della questione è stato proprio il pilota della Suzuki in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nella quale, senza fornire troppi dettagli, ha precisato che tra lui e la fidanzata tutto sta andando per il meglio. Archiviata dunque la possibilità che Stefano e Belen tornino insieme, resta da chiedersi se tra le amiche presenti nei recenti scatti su Instagram possa esserci anche una papabile nuova fiamma. L'estate è ancora lunga, scopriremo qualcosa in più su un possibile flirt?

