Shades of Blue / Anticipazioni ultima puntata: come finirà la prima serie? (Finale di stagione)

Jennifer Lopez in Shades of blue

ANTICIPAZIONI FINALE DI STAGIONE

Questa sera, mercoledì 26 luglio 2017, andranno in onda gli ultimi quattro episodi di Shades of Blue. La serie Tv crime con Jennifer Lopez si avvia verso le battute finali e questo non potrà che spingere l'agente a mettere in scacco Woz. Allo stesso tempo, dovrà trovare un modo per salvare il resto della squadra. Per questo pretenderà che Stahl ottenga l'immunità per i compagni, non sapendo che il federale inizierà a giocare sporco. La Baker infatti intende salvare dalle accuse solo Harlee e non accetta la richiesta dell'agente, ma Stahl fingerà di aver ricevuto l'accordo grazie ad una finta telefonata che farà di fronte ad Harlee. Stahl non sa invece del segreto di Harlee, ovvero che la donna sa del suo debole per lei e che grazie alla telecamera nascosta nel suo appartamento potrebbe scoprire la verità. Nelle stesse ore, l'agente verrà colpita da un'altra minaccia: Miguel si metterà infatti con Cristina e le racconterà le diverse bugie della madre, mettendo ancora più a rischio il rapporto fra la ragazza ed Harlee. Il famoso affare dovrà infine affrontare diversi ostacoli quando i soldi destinati a Woz ed Harlee spariranno misteriosamente: Pomp ha tradito anche il suo amante? Ancora una volta entrerà in gioco Loman, che avrà un ruolo centrale nella storia. Miguel tuttavia rappresenta una minaccia ancora più grande quando cercherà di violentare Harlee.

SHADES OF BLUE, ECCO COS'È SUCCESSO NELL PUNTATE PRECEDENTI

Tufo (Hampton Fluker) cerca di mantenere in vita Saperstein (Santino Fontana), mentre attende l'arrivo dei soccorsi. Minaccia poi la guardia penitenziaria di Kovach (Shuler Hensley) perché fornisca una versione precisa con la Polizia, mentre Harlee (Jennifer Lopez) scopre che le ultime chiamate fatte da Sap sono dirette al cellulare di Woz (Ray Liotta). La squadra è scossa dagli eventi ed il Sergente decide di chiamare tutti a raccolta nel bunker, dove nessuno può interecettare le loro parole. In privato, riferisce invece ad Harlee di voler avvicinarsi a Sap prima che la Polizia riesca ad interrogarlo. Intanto, Stahl (Warren Kole) riferisce alla Baker (Leslie Silva) di essere convinto che Woz abbia provocato l'incidente di Saperstein. Tufo è il più sconvolto da quanto accaduto al partner, perché teme che sia stato incastrato dall'FBI, mentre Harlee incontra di nascosto Stahl sulla metro. Le condizioni di Sap intanto peggiorano ed i medici dubitano che si riprenderà, ma Woz vuole assicurarsi lo stesso che muoia. Stahl invece scopre un collegamento fra Sap, Kovach e Miguel (Antonio Jaramillo), mentre Loman (Dayo Okeniyi) rivela ad Harlee che poco prima dell'incidente, Sap gli ha consegnato la propria pistola, prendendo in cambio la sua. Pomp (Michael Esper) intanto solleva nuovi dubbi su Woz, premendo sul fatto che Sap possa essere la talpa. Il Sergente decide così di uccidere l'agente, creando un diversivo per distogliere l'attenzione degli agenti di sorveglianza.

La Centrale entrerà in fermento quando si scoprirà che Cristina (Sarah Jeffery) è collegata con un fermo avvenuto in un parco la notte precedente. La ragazza chiede infatti l'aiuto di Woz per via di due poliziotti che avrebbero preso di mira il suo fidanzato, Manny (Juan Castano), di cui Harlee ignorava l'esistenza. Il ragazzo è stato picchiato dai due agenti solo perché sorpreso a fumare con qualche amico ed aggredito in modo ingiustificato. Cristina ritiene inoltre di avere le prove, grazie ad un video girato quella notte con il suo cellulare. Quando Harlee scopre che la sua unica figlia è coinvolta con un arresto, andrà su tutte le furie. E questo non farà altro che aumentare le distanze fra lei e Cristina. In seguito, la detective verrà informata che Stahl ha trovato un testimone nel caso di Miguel, pagato da Woz. Questo porta Harlee ad un nuovo confronto con il mentore, che di contro le rivela di aver pagato la testimone in questione ogni mese di tasca propria. Più tardi, il Procuratore accusa Harlee di aver fatto leva sul suo interesse per manipolarlo, mentre Woz incarica Loman di prelevare uno degli aggressori di Manny perché la squadra possa dargli una lezione. Harlee conferma quella sera a Stahl che è stato Woz ad uccidere Sap.

La morte di Sap non devasterà solo la squadra, ma spingerà Woz a manifestare il proprio senso di colpa. Anche se decide di mantenere un atteggiamento formale, raggiungerà la tomba dell'agente del tutto ubriaco e finirà per addormentarsi sul prato. Harlee e Stahl invece organizzano l'operazione per incastrare il Sergente, dopo la scelta della donna di incastrare il proprio mentore. La situazione tuttavia precipita, dato che durante un contatto per il famoso affare, Woz ed Harlee si ritrovano con un uomo imbavagliato e rinchiuso nel bagagliaio di un auto. Scoprono in seguito che si tratta di un testimone federale e che la moglie lavora all'interno di un'azienda di sicurezza. Dopo aver affrontato Pomp, Woz intuisce che il piano sia fare pressioni sulla moglie dell'uomo rapito per rapinare un furgone blindato. Intanto, Tufo risponde ad una telefonata diretta al telefono di Sap, che lo porta a conoscere un medico che l'amico stava aiutando prima di morire.

