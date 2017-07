Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti contro Andrea Melchiorre/ Uomini e Donne, scoppia la guerra su Instagram!

Sonia Lorenzini

Scoppia la guerra tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne delle passate edizioni. A sganciare la bomba sono stati Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. La coppia, insieme da cinque mesi, su Instagram, si è scagliata contro alcuni protagonisti della scorsa stagione. Sonia ed Emanuele, infatti, hanno duramente commentato l’amicizia nata tra ex tronisti ed ex corteggiatori. Delusa dall’atteggiamento di alcune persone, l’ex tronista di Uomini e Donne, insieme al fidanzato, ha parlato senza mezzi termini dei rapporti nati nello studio del programma di Maria De Filippi. “Ci sono persone che camminano otto piedi sopra la terra, sentendosi sto c****, ma nella vita contano le amicizie e i rapporti reali”– ha esclamato la coppia. Sonia, poi, ha aggiunto di essersi ricreduta anche su Valentina Vignali, modella e cestista che ha legato molto con tantissimi ex protagonisti di Uomini e Donne. Le parole di Sonia ed Emanuele hanno naturalmente scatenato la forte reazione dei corteggiatori e dei tronisti che si sono sentiti tirati in causa senza motivo.

SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI CONTRO GLI EX DI UOMINI E DONNE

LA REPLICA DI ANDREA MELCHIORRE

Dopo aver ricevute accuse pesanti da Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti perché facenti parte della stessa agenzia di spettacolo, molti ex tronisti e corteggiatori hanno replicato alla coppia. Clarissa Marchese con cui Sonia ed Emanuele hanno chiuso ogni rapporto, ha scritto: “Non ho mai approvato il comportamento di chi utilizza i social per esprimersi in maniera tanto negativa sugli altri. La verità è semplice: si tende sempre a dare la colpa a terzi per una realtà che ci vede ecclissati, esclusi da tutto e lontani da tutti ma non si pensa mai che, forse, ciò è la conseguenza di un tipo di comportamento adottato nel tempo”. Anche Andrea Melchiorre ha pubblicato un video, poi rimosso ma che il Vicolo delle news ha pubblicato, in cui dice la sua sulla questione. “Sento gente che parla di valori, amicizia, rispetto ma si riempiono la bocca solo per parlare e sparlare. Non si diventa amico di una persona solo perché si è fatto lo stesso programma televisivo. L’amicizia si coltiva nel tempo perciò non mi parlate di amicizia dopo tre mesi. Fatevi una vita e state sereni”, afferma Melchiorre. Cliccate qui per vedere il video.

