Stangata per gli abbonati Sky/ Da ottobre fatturazione ogni 4 settimane e rincari dell'8,6%

Sky passa da dodici a tredici fatture annuali facendo infuriare tutti gli abbonati. Tutto ciò in virtù di una fatturazione che sarà di ogni quattro settimane. La periodicità della fatturazione e l'abbonamento cambierà a partire da ottobre, costando naturalmente di più. I rincari, su base annua, saranno pari all'8,6 per cento. Questa la spiegazione dell'emittente satellitare di proprietà di Rupert Murdoch: "Se benefici di una o più promozioni attive, il costo dell'abbonamento sarà calcolato e fatturato ogni 4 settimane ma ti sarà garantito il mantenimento delle condizioni contrattuali sottoscritte per tutta la durata della promozione. Alla fine del periodo promozionato l'offerta passerà al listino in vigore con il costo dell'abbonamento fatturato ogni 4 settimane.

SKY, FATTURAZIONE OGNI QUATTRO SETTIMANE PER GLI ABBONATI

I CONSUMATORI INFURIATI

Una vera e propria beffa. Le modifiche vengono fatte nel periodo estivo quando molti utenti sono fuori casa e non hanno la possibilità di recedere il contratto. Nonostante questo, le polemiche non sono mancate e anzi si è sollevato un vero e proprio polverone dopo l'annuncio dei cambiamenti in arrivo per i consumatori Sky. Questa la protesta di Federconsumatori che definisce l'atteggiamento di Sky: "Un atteggiamento inaccettabile e scorretto, ancor di più da parte di un'azienda così importante, verso i suoi clienti". Vedremo se la vicenda avrà atri risvolti in seguito e se Sky cambierà idea riguardo la nuova fatturazione. Evento altamente improbabile, resta la beffa per tutti gli abbonati.

