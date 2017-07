TEMPTATION ISLAND 2017 / Anticipazioni: Antonio e Veronica, parla la single Jessica

Temptation Island2017

Antonio Lenti e Veronica Bagnoli formano una delle coppia più in crisi di Temptation island 2017. Insieme da circa un anno e mezzo, i due hanno deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova i propri sentimenti e capire se ci sono i presupposti per un futuro insieme. Ad avere dubbi sulla propria relazione è soprattutto Veronica che non riesce ancora ad accettare il passato importante del fidanzato. Antonio, infatti, ha due figli nati da due precedenti relazione. Una situazione difficile che Veronica fatica a gestire. Nel corso delle puntate sono così emersi tutti i dubbi della Bagnoli sul suo rapporto portando Antonio a relazionarsi con le ragazze single. Dopo alcuni giorni di riflessione, il Lenti si è aperto soprattutto con la single Jessica che è riuscita a tirare fuori il suo lato più tenero. Nel corso della quinta puntata, Antonio e Jessica si sono concessi, come prevedono le regole del programma, un weekend insieme durante il quale non sono mancati abbracci e contatti fisici. Le immagini trasmesse in tv hanno lasciato un grosso punto interrogativo su quanto accaduto tra Antonio e Jessica. Lenti ha, dunque, tradito Jessica?

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS

LE PAROLE DELLA SINGLE JESSICA

A svelare qualcosa in più sulla serata misteriosa trascorsa da Antonio Lenti è la single Jessica Guazzotti che, su Instagram Stories, ha scritto: “Quando sei te stessa non sbagli mai”. Parole sibilline quelle della tentatrice che, però, non aggiungono molto sul weekend trascorso con Antonio. Per scoprire, dunque, come finirà tra Antonio e Veronica sarà necessario aspettare la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island 2017. Di fronte al falò, a Veronica e a Filippo Bisciglia, Antonio svelerà tutta la verità? I due si lasceranno o andranno via dal villaggio insieme? Dagli indizi che circolano sui social sembra che i due siano ancora innamorati. Sarà davvero così o si tratterà dell’ennesima voce senza fondamenta?

© Riproduzione Riservata.