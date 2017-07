THE HALCYON / Finale di stagione aperto, le anticipazioni sulla seconda stagione

The Halcyon (ITV)

THE HALCYON, LA RECENSIONE

Svolta british per Rai 1, che in un improvviso slancio di buongusto manda in onda per quattro settimane una serie tv che poco ha a che fare con le solite atmosfere latine . Ma al bando i facili entusiasmi: l'incubo Velvet è ancora dietro l'angolo. Per un attimo, comunque, la prima rete è parsa guarire dai consueti deliri voyeuristici, cessando di guardare all'offerta della concorrenza per portare in scena qualcosa di veramente inedito. La serie in questione si intitola The Halcyon, ed è quanto di più diverso ci si possa aspettare di vedere su Rai 1. La trama in sé non ha niente di esaltante: è il concept a fare la differenza. La struttura della serie è modulare, fatta di tante "subplots" quanti sono i suoi personaggi. Non vi è un vero main character: i protagonisti della serie sono dodici, e ognuno di loro ha qualcosa da raccontare. Le atmosfere, a metà tra Dowton Abbey e Mr Selfridge, sono tutte rigorosamente "classy". Il filo rosso della trama è la Seconda guerra mondiale, qui rappresentata come una sorta di eminenza grigia che in un modo o nell'altro riesce a condizionare le scelte dei protagonisti.

ANTICIPAZIONI SULLA SECONDA STAGIONE

In Inghilterra, la serie può contare ben 6 milioni di appassionati. Anche in Italia, inaspettatamente, i risultati di ascolto si sono rivelati apprezzabili: The Halcyon è stata seguita da una media di quasi tre milioni di telespettatori, con picchi di share pari al 12,5%. Successo di pubblico anche per la puntata di ieri, primo (e forse anche ultimo) finale di stagione di The Halcyon. È ancora incerto se Left Bank, la casa di produzione della serie, intenda proseguire con il progetto. Resta di fatto che quello della prima stagione è un finale apertissimo, a rappresentare la precisa intenzione dei produttori di portare avanti la serie. Le richieste dei fan, intanto, si fanno pressanti, e su Twitter non manca chi commenta chiamando in causa la stessa ITV: "Quelli della #Itv sono dei criminali a lasciare così in sospeso una serie come #TheHalcyon. E adesso che dovrei fare io?! Betsey... Sonny...".

© Riproduzione Riservata.