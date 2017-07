THE SAMARITAN / Su Rai Movie il film diretto da David Weaver con Samuel L Jackson (26 luglio 2017)

Il film in onda su Rai Movie

IL CAST DEL FILM DRAMMATICO

Il film The Samaritan, è il film in onda questa sera alle ore 21.10 su Rai Movie. Noto in lingua originale anche con il titolo di Fury, è una pellicola drammatica del 2012 diretta da David Weaver ed interpretata da Samuel L Jackson. Il film è stato prodotto e girato in Canada ed è uscito nei cinema americani dell'aprile del 2012. Nel cast sono presenti, tra gli altri, Luke Kirby, Ruth Negga, Tom Wilkinson, Gil Bellows e Aaron Poole.

THE SAMARITAN, LA TRAMA

Foley, il protagonista del film, è un criminale che ha appena finito di scontare una lunga pena detentiva per aver ucciso il suo miglior amico e collega. Uscito di galera dopo ben 25 anni di reclusione, Foley ha intenzione di crearsi una nuova vita. Vuole gettare i panni di truffatore e criminale cambiando radicalmente la sua esistenza. Tutto sembra andare per il meglio quando Foley fa la conoscenza di Iris, una giovane donna della quale si innamora e con cui vorrebbe iniziare una duratura storia d'amore. Il suo passato tornerà però a tormentarlo. A rovinare i suoi piani troverà Ethan, il figlio del suo vecchio amico ucciso. Ethan è diventato, al pari del padre, un famoso boss della malavita. Il ragazzo trascinerà Foley nel suo mondo, costringendolo a mettere a segno un pericoloso piano. Foley si troverà così immischiato in una serie di pericolose situazioni che metteranno alla prova il suo sangue freddo. Inizia così la folle avventura. Foley ed Ethan si recano presso un edificio e qui trovano ad attenderli una gang, localizzano Iris ed uccidono un pericoloso gruppo criminale.

Fatto questo si recano presso un hotel per prendere parte ad un meeting e tornati a casa si addormenteranno sfiniti. L'indomani Foley si sveglia e risponde al cellulare: a chiamare è Iris che dice di non poter parlare a lungo e poco dopo attacca così Foley si precipita fuori dal suo appartamento ed attenderlo c'è una nuova gang assoldata dalla donna, che è costretto ad eliminare. Salito a bordo della propria auto, raggiunge Iris.

© Riproduzione Riservata.