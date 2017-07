TUTTI DICONO I LOVE YOU / Su Rai 3 il film diretto da Woody Allen (26 luglio 2017)

Tutti dicono I love you, Il film in onda su Rai 3

IL FILM DI WOODY ALLEN SU RAI 3

Tutti dicono I love you, è un film uscito nel 1996 negli Stati Uniti di genere commedia-musicale, in onda nella seconda serata di Rai 3 alle ore 23.45. La regia, il soggetto e la sceneggiatura sono di Woody Allen, che interpreta anche il personaggio principale della storia. Il cast è veramente notevole, tra gli attori che hanno partecipato alla realizzazione della pellicola ci sono Julia Roberts, Alan Alda, Goldie Hawn, Drew Barrymore, Natalie Portman, Gaby Hoffman e Lukas Haas. La distribuzione del film è stata curata dalla "Cecchi Gori Distribuzione".

TUTTI DICONO I LOVE YOU, LA TRAMA

La storia si svolge a New York, nell'esclusivo quartiere di Manhattan. Bob Dandridge è sposato con Steffi, dalla loro relazione sono nate due figlie. Entrambi hanno un divorziato alle spalle e con loro vivono anche i figli avuti dalle relazioni, due figli di Bob e una di Steffi. Conducono una vita agiata, molto impegnativa dal punto di vista delle relazioni sociali. Nel loro menage familiare è molto presente il primo marito di lei, Joe Berlin, un intellettuale che vive del suo lavoro di scrittore, che non riesce a rifarsi una vita dopo il divorzio e coinvolge nei suoi problemi sia Bob che la sua ex-moglie. Una delle figlie, Skylar, sta per sposarsi con Holden e riceve dal suo promesso sposo un anello di grande valore. La madre della ragazza, che si è sempre dedicata alle persone che vivono in difficoltà, ospita in casa Charles, un giovane che ha un passato da gangester. Questi comincia a fare la corte a Skylar, la ragazza è maltrattata da lui e cede alle sue lusinghe. Intanto Joe decide di partire per Venezia per trascorrere l'estate insieme alla figlia Djuna. Grazie all'aiuto della figlia, Joe riesce a trovare una bella americana di nome Von. La donna, che sta vivendo un momento di crisi affettiva con il marito, accetta il suo invito e la vuole ospite nel suo appartamento di Parigi. Per qualche tempo vivono insieme, poi Von decide di ritornare a New York per riappacificarsi con il marito. Joe è distrutto e depresso. Durante il suo soggiorno a Venezia, Dj conosce un giovane di cui si innamora, o almeno crede di amare, e pensa al matrimonio con lui. Quando la ragazza ritorna in America conosce un altro ragazzo e non vuole più sposarsi. Intanto l'estate è finita, trascorre l'autunno e arriva la fredda stagione. Il Natale è alle porte e Bob con la sua famiglia parte per Parigi per trascorrere come di consueto le feste natalizie e tutti alloggiano al prestigioso Hotel Ritz. In occasione di una festa da ballo, Bob e Steff si ritrovano insieme a Joe; durante la serata Joe e Steffi si appartano e si abbandonano ai ricordi, sottolineano i momenti più felici del loro matrimonio. E' importante non dimenticare le cose belle della vita così come è importante sperare che prima o poi arriverà un nuovo amore che farà battere il cuore come la prima volta.

© Riproduzione Riservata.