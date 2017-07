Tina Cipollari e Chicco Nalli in crisi / L'opinionista di Uomini e Donne annuncia una pausa di riflessione

Tina Cipollari e Chicco Nalli

Non giungono buone indiscrezioni su Tina Cipollari. La nota opinionista di Uomini e Donne è in vacanza da molte settimane e sta godendosi un periodo di relax lontano dai riflettori del piccolo schermo, eppure qualcosa nella vita privata sembra andare male. Stando a quando svela il settimanale Nuovo nel numero che troveremo in edicola da domani, ci sarebbe aria di crisi tra la Cipollari e suo marito Chicco Nalli. "La vamp di Uomini e Donne, nell'intervista esclusiva rilasciata a Nuovo, ammette di essersi presa una pausa di riflessione. Questa estate lei e Chicco faranno vacanze separate: il distacco li aiuterà a ritrovare l'intesa?" si legge infatti sul noto settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

TINA CIPOLLARI DI UOMINI E DONNE E CHICCO NALLI: BRUTTO MOMENTO PER LA COPPIA

VACANZE SEPARATE E PAUSA DI RIFLESSIONE

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, visto che proprio qualche tempo fa Tina Cipollari aveva smentito l'ennessima voce di crisi col noto hairstylist e anzi aveva mostrato alcuni scatti di tutta la famiglia felice. Già qualche tempo fa però, in un botta e risposta epistolare sul settimanale DiPiù, si era assistito ad uno scambio di accuse tra Tina e Chicco, seguito alla partecipazione della nota opinionista a Pechino Express, conclusosi poi con la riappacificazione. Stavolta la situazione sembra essere diversa e molto più grave: Nuovo parla infatti di pausa di riflessione che la Cipollari avrebbe deciso di prendere dal marito Chicco, tanto da decidere di trascorrere le vacanze separatamente. Cos'è accaduto nella coppia da portare ad una decisione così drastica? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

