UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Gemma Galgani in crisi con Marco? Nuovo amore per Gianni Sperti (Trono Over)

Gemma Galgani

Gemma Galgani è davvero in crisi con Marco Firpo? I segnali che arrivano dai social non lasciano spazio a dubbi. Da giorni, la dama del trono over di Uomini e Donne non pubblica foto e dediche come era solita fare durante i primi mesi della loro storia d’amore. Un elemento che non è passato inosservato all’occhio attento dei fans, sicuri che i due stiano attraversando un periodo difficile. I post che la dama ha scritto su Facebook in questi giorni confermerebbero la crisi profonda con Marco Firpo che, da parte sua, continua a restare in silenzio. I fans continuano a chiedersi cosa possa essere successo dal momento che, poche settimane fa, la dama storica del programma di Maria De Filippi parlava di Marco come del suo principe azzurro rivelando di sentirsi finalmente amata e protetta. La crisi tra i due, dunque, arriva come un fulmine a ciel sereno. Per ora, la Galgani preferisce non rilasciare dichiarazioni in merito e limitarsi a pubblicare frasi che rispecchiano il suo stato d’animo. Gemma e Marco, dunque, troveranno il modo di ritrovarsi?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS

NUOVO AMORE PER GIANNI SPERTI?

Gianni Sperti continua a godersi le vacanze in attesa di tornare a svolgere il suo lavoro di opinionista di Uomini e Donne. L’ex ballerino si è concesso una splendida vacanza a Cuba dove, stando a quello che si legge sul settimanale Oggi, potrebbe non essere solo. Nonostante nelle foto che pubblica sui social non sia mai in compagnia, sul noto settimanale si parla di un nuovo amore per Sperti. L’identità della fortunata, per il momento, resta segreta ma pare che sia più giovane di lui e sia molto bella. Chi sarà, dunque, la donne che avrà finalmente conquistato il cuore di Gianni? Da mesi, ormai, circolano rumors sulla vita privata del ballerino. Le prime voci si erano diffuse in occasione della Festa di San Valentino quando Sperti aveva dato il via ai pettegolezzi sul proprio conto pubblicando la foto di un tavolo apparecchiato per due. L’opinionista di Uomini e Donne, però, non ha mai parlato della propria vita privata preferendo proteggerla da qualsiasi voce. Stavola, tuttavia, pare che una donna nella vita dell’ex ballerino ci sia. Sperti uscirà finalmente allo scoperto?

