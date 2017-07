UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Marco Cartasegna e Valentina Allegri: il messaggio d’amore (Trono Classico)

Uomini e Donne

Una nuova coppia è nata in questa calda estate 2017. L’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna, dopo la fine della sua storia con Federica Benincà, scelta al termine della sua avventura sul trono, ha ritrovato il sorriso accanto a Valentina Allegri. Il settimanale Spy ha sorpreso il 26enne milanese e la figlia di Massimiliano Allegri in quel di Milano, intenti a scambiarsi baci e abbracci. Tra i due, dunque, è nato un sentimento che potrebbe diventare amore vero. Nonostante le foto, tuttavia, sia Marco Cartasegna che Valentina Allegri non hanno confermato il flirt preferendo restare in silenzio anche per proteggere una storia che è appena nata. Tuttavia, Valentina, su Instagram Stories, continua a pubblicare post e in uno degli ultimi è apparso un messaggio che sembra diretto proprio all’ex tronista. “E non desidero di più che starmene a guardarli”, è la frase che, a detta dei followers della Allegri, sarebbe diretta proprio a Marco Cartasegna che avrebbe rubato il cuore alle studentessa di lettere.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS

LA NUOVA VITA DI FEDERICA BENINCA’

Mentre Marco Cartasegna sembra aver ritrovato l’amore accanto a Valentina Allegri anche se, per il momento, non è ancora uscito allo scoperto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché sua ex scelta, Federica Benincà, continua ad essere concentrata sui suoi studi universitari. Chiuso il capitolo Marco, la bellissima Federica ha continuato a studiare e a divertirsi con gli amici. Bellissima e sempre seguita dai fans, la Beninc ha anche cominciato a posare per alcuni servizi fotografici. I fans continuano a sostenerla sperando di poterla presto rivedere in tv. Il suo nome, infatti, è stato inserito nella lista delle probabili troniste. A settembre, con la nuova stagione di Uomini e Donne, tornerà il trono rosa e l’ex fidanzata di Marco Cartasegna potrebbe essere la nuova tronista. Insieme a lei, però, è spuntato prepotentemente anche il nome di Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Oscar Branzani e Luca Onestini.

