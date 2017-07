Un posto al sole: nuovi ricatti per don Peppino (Anticipazioni puntata 26 luglio)

Un posto al sole

ANCORA RICATTI PER PEPPINO

Nuova puntata di Un posto al sole oggi su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. In essa saranno presenti i nuovi problemi per don Peppino chiamato a fare i conti con la vendetta del suo usuraio. Quest'ultimo non ha affatto gradito il modo in cui Franco è intervenuto in garage liberandosi del figlio del malvivente e per questo si preparerà ad una visita poco gradevole nei confronti dello stesso Peppino, ancora ricoverato in ospedale. Sarà qui che metterà le cose in chiaro con il proprietario del garage, facendogli una richiesta che non potrà in nessun modo rifiutare. Di cosa si tratterà?

UN POSTO AL SOLE, LE ANTICIPAZIONI: LA SORPRESA DI RAFFAELE

Eccoci finalmente giunti al giorni dei provini di Patrizio al reality show culinario 'Chef Parade'. Dopo avere chiarito la situazione di Raffaele, il ragazzo chiederà al padre di accompagnarlo in quella difficile prova, forse la più importante della sua vita. Ma sarà in quel contesto che il marito di Ornella si troverà davanti ad una piacevole sorpresa: scoprirà che il creatore del programma non è niente meno che Max Peluso. Quali saranno le conseguenze di questa notizia nel percorso di Patrizio? Sorpreso per l'atteggiamento di Mariella, sempre più distante e fredda nei suoi confronti, Guido deciderà di tenere sotto controllo i suoi movimenti scoprendo come la compagna sia incredibilmente vicina a Massaro. Proprio un uomo tanto sicuro di sé e insensibile alle richiesta della sua donna come Del Bue, improvvisamente dovrà fare i conti con un vero e proprio attacco di gelosia. Riuscirà ad intervenire prima che sia troppo tardi? La pazienza di Mariella verso Guido durerà ancora a lungo?

