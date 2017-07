VINCITORI WIND SUMMER FESTIVAL 2017 / Pamplona canzone dell'estate

Wind Summer Festival 2017

LE PAGELLE: TOP E FLOP DELLA SERATA

Scopriamo come è andata l'ultima puntata del Wind Summer Festival 2017 con le nostre pagelle di fine serata. Cominciamo dalla padrona di casa, Alessia Marcuzzi: la conduttrice di Canale 5 ha portato una ventata di allegria in Piazza del Popolo e nei salotti degli italiani, tuttavia non è riuscita ad evitare le critiche di alcuni utenti sui social, per i suoi giudizi eccessivamente benevoli nei confronti dei cantanti in gara. Di certo la Marcuzzi ci ha regalato una serata piacevole e divertente, con uno stile che ha ricordato i tempi del Festivalbar. A proposito di salti indietro nel tempo, Nek ha cantato Laura non c'è: il successo del 1997 continua ad essere un brano amatissimo dai suoi fan, che lo hanno intonato in massa. Ci è piaciuto tanto anche Francesco Renga con la sua Nuova Luce e Giorgia che ha aperto la serata con Credo. Sorridono Fabri Fibra e The Giornalisti, la loro Pamplona si aggiudica la finale e diventa ufficialmente la canzone dell'estate. Insomma tanta bella musica in Piazza del Popolo, ultima puntata promossa a pieni voti.

WIND SUMMER FESTIVAL 2017, LE REAZIONI DAL WEB: ROVAZZI NON CONVINCE, IL VOLO PRESI DI MIRA

Durante la finale del Wind Summer Festival si è esibito, tra gli altri, Fabio Rovazzi. Il famoso youtuber ha portato sul palco il tormenonte estivo Volare, realizzato assieme a Gianni Morandi. Ieri sera, però, il cantante bolognese ha disertato e Rovazzi si è dovuto arrangiare da solo. Il risultato logicamente non ha entusiasmato, il pubblico si aspettava di rivedere all'opera la strana coppia. Dunque per la finale Fabio Rovazzi si è dovuto accontentare di un Gianni Morandi virtuale, apparso soltanto nel maxi schermo posto alle sue spalle. Non è andata benissimo nemmeno a Il Volo: i tre ragazzi sono finiti nel mirino degli internauti per un errore di battitura del loro responsabile dei social network durante il medley. I fan romani, invece, non hanno fatto caso a questi dettagli e si sono fatti sentire con cori dedicati e applausi senza fine. "Il pubblico romano è meraviglioso" hanno commentato i ragazzi, in riferimento alle ultime tappe estive svolte proprio nella capitale al Palalottomatica.

