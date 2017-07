estate / Anticipazioni puntata 27 luglio: Desirèe Popper e Stefano Bettarini

Estate 2017

Oggi, venerdì 27 luglio, in seconda serata, torna l’appuntamento con #estate, il programma estivo di canale 5 che racconta il settimanale Chi. Dopo un debutto non molto entusiasmante, la seconda puntata di #Estate è stato il programma più visto della seconda serata della scorsa settimana incollando davanti ai teleschermi 646.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. #Estate ha tutte le caratteristiche dei programmi estivi che piacciono tanto al pubblico: c’è il gossip, le canzoni spensierate e le interviste a cuore aperto dei personaggi del momento. Dopo l’esperimento del debutto, Gabriele Parpiglia e tutta la troupe del programma hanno lavorato per soddisfare le richieste del pubblico che, al giornalista che, ogni settimana segue la puntata con i suoi followers attraverso la diretta su Instagram, ha chiesto di dare più spazio ai pettegolezzi e ridurre lo spazio dedicato alla cucina.

#ESTATE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 LUGLIO

DESIREE POPPER E STEFANO BETTARINI TRA GLI OSPITI

La terza puntata di #estate andrà in onda da Forte dei Marmi, una delle località più gettonata dai vip per le vacanze. Tra gli ospiti della puntata spicca Stefano Bettarini, grande amico di Gabriele Parpiglia e che ai microfoni di Estate presenterà la sua nuova fidanzata, la designer Nicoletta Larini, una bellissima bionda che ha fatto breccia nel cuore dell’ex calciatore che ha annunciato il fidanzamento attraverso una serie di foto pubblicate sui social. Ai microfoni del programma di canale 5 annuncerà l’inizio della convivenza con la sua nuova compagna? Dopo Rosa Perrotta, invece, direttamente da Uomini e Donne arriverà l’ex tronista di Uomini e Donne, Desirèe Popper che spiegherà i motivi del suo addio alla trasmissione di Maria De Filippi. Grande attesa, poi, per la presenza tra i personaggi della serata di Gabriele Parpiglia che presenterà il suo libro Formentera 14 che sta riscuotendo un grandissimo successo. Infine, non mancherà lo spazio dedicato alla cucina con Claudia Galanti alle prese con una nuova sfida culinaria.

