ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL/ Puntata 27 luglio: Liam e Ridge uniscono le forze contro Quinn

Beautiful

LIAM E RIDGE ALLEATI CONTRO QUINN

I fan di Beautiful dovranno farci l'abitudine: d'ora in avanti ampio spazio nelle trame della soap verrà dedicato al progetto di Ridge per liberarsi di Quinn. Sarà un gioco sporco caratterizzato dal tentativo di flirtare con la matrigna per dimostrare quanto lei sia inaffidabile. Per raggiungere tale obiettivo, nato nella mente dello stilista dopo la sorpresa nel giardino di villa Forrester, Ridge dovrà fingere interesse per la Fuller e cercare di sedurla approfittando del possibile interessamento della donna nei suoi confronti e solo dopo averne ottenute le prove, potrà rivelare a Eric tutta l'intera faccenda. L'unico, almeno per il momento, a conoscenza di questa vicenda sarà Liam: lo Spencer sarà profondamente deluso dalla scelta di Steffy di trasferirsi a casa di Thomas e si confronterà con il futuro suocero riguardo la strategia da lui prevista per liberarsi di Quinn. Non ne sarà molto convinto ma, giunti a questo punto, anche per Liam non ci sarà più tempo da perdere. La Fulelr dovrà uscire di scena il prima possibile!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 27 LUGLIO: IVY METTE IN GUARDIA QUINN

Un nuovo protagonista entrerà in scena nella questione legata a Ridge e Quinn. Oggi a Beautiful vedremo Ivy confrontarsi con l'amica e collega, rivolgendole la sua preoccupazione: l'australiana ha scoperto una parte della conversazione tra la Fuller e il figliastro e ha scoperto i dettagli di quanto accaduto tra loro nella sauna della Forrester Creations. Dopo avere ottenuto le conferme richieste, esprimerà i suoi dubbi sull'intera vicenda: Quinn farà bene a restare in guardia, perché potrebbe finire per farsi del male con le sue stesse mani. Ma non ci saranno dubbi nella mente della dark lady: lei stessa dirà all'amica che non dovrà preoccuparsi di nulla né ora né tanto meno in futuro. Non c'è e non ci sarà mai nulla tra lei e Ridge, poiché il suo cuore batte esclusivamente per Eric. Saranno dunque parole tranquillizzanti, ma davvero avranno un seguito? Chi segue le anticipazioni di Beautiful dagli Stati Uniti sa che nelle trame della soap tutto è possibile.

