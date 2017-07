Angelina Jolie/ Rompe il silenzio dopo l'addio a Brad Pitt: "Il momento più difficile, inizio ora a respirare"

Angelina Jolie e Brad Pitt

A quasi un anno dall'annuncio della separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt, la nota attrice holliwoodiana decide di rompere il silenzio e raccontare per la prima volta dell'accaduto. In un'intervista a Vanity Fair America ripercorre i momenti che hanno scatenato la crisi iniziata nel 2016. Indicative le prime dichiarazioni: "Le cose sono iniziate ad andare male nell'estate del 2016, ma il problema non era il nostro stile di vita da star". L'attrice concentra l'intervista sul suo stato d'animo e sulla reazione dei figli e racconta: «È stato il momento più difficile e adesso stiamo riprendendo a respirare. - e ancora - La nuova casa è un grande passo in avanti per noi. Stiamo cercando di fare il nostro meglio per guarire come famiglia». Angelina Jolie ha sempre provato a trasmettere serenità ai ragazzi per non farli preoccupare: «Penso che sia molto importante piangere sotto la doccia e non di fronte a loro. - ha voluto chiarire la Jolie - Devono sapere che tutto andrà bene anche quando noi non ne siamo sicuri».

ANGELINA JOLIE: I RETROSCENA DELLA SEPARAZIONE DA BRAD PITT

ECCO COM'È IL RAPPORTO OGGI

L'attrice non dimentica di menzionare suo padre, Jon Voight, che è stato in qualche modo protagonista in questi mesi, visto che Brad Pitt avrebbe tentato di utilizzare la sua persona come tramite comunicativo con la sua oramai ex moglie. L'importanza della presenza di un nonno è fondamentale in questi casi. I rapporti con Brad Pitt sono più che buoni e tutto per mantenere un equilibrio con i figli. "Ci interessiamo l'una dell'altro e della nostra famiglia. E lavoriamo entrambi allo stesso obiettivo". Nonostante la separazione i due continuano quindi a sentirsi. Ma in aggiunta a tutto questo, Angelina Jolie qualche mese fa ha avuto un nuovo problema di salute. All'attrice è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una particolare paralisi facciale che fa perdere il controllo dei muscoli su un lato del viso, ma grazie all’agopuntura è riuscista a superare anche questo problema.

