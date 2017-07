BELEN RODRIGUEZ/ News: tutto rose e fiori con Andrea Iannone? I progetti del pilota con la fidanzata

Belen Rodriguez

NESSUNA CRISI CON ANDREA IANNONE

Il gossip relativo a Belen Rodriguez e alla sua relazione con Andrea Iannone continua ad essere uno degli argomenti più discussi sotto l'ombrellone. Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile crisi con il pilota della MotoGp, sottolineata anche dal possibile trasferimento di quest'ultimo in un'altra splendida villa. La coppia solo raramente si è fatta vedere insieme insieme nei social network, in un periodo nel quale le voci di un possibile ritorno di fiamma tra la modella e Stefano De Martino si sono fatte insistenti. Ma anche se la confusione ha regnato per giorni, è arrivata la smentita ufficiale, arrivata direttamente dalla bocca del pilota di Vasto. Alla Gazzetta dello Sport, Iannone ha infatti dichiarato di essere molto felice con la fidanzata, precisando che 'è la persona più bella che abbia incontrato nella mia vita'. Ha quindi voluto precisare che per il momento non sono previsti bambini in arrivo, poiché lui vuole completamente dedicarsi alla sua carriera (negli ultimi tempi non troppo promettente)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA MODELLA CON I FRATELLI E SANTIAGO

Mentre Andrea Iannone dichiara di volersi concentrare completamente alla sua carriera, spesso oggetto di critiche da parte dei suoi fan, Belen Rodriguez procede con le sue vacanze ad Ibiza, godendosi Santiago e la sua ritrovata famiglia. Da qualche giorno, infatti, sono arrivati nell'isola spagnola anche Cecilia e Jeremias che condividono insieme a lei e al nipote la splendida villa pagata da Iannone (che invece, stando alle dichiarazioni dei giornali di Alfonso Signorini, avrebbe fatto le valigie per dedicarsi altrove agli allenamenti). Il trio Rodriguez potrebbe essere presto raggiunto da mamma Veronica, che qualche ora fa ha postato una recente foto dei suoi figli, risalente a diversi anni fa. I tre fratellini si trovano insieme in spiaggia mentre si godono le vacanze nell'Oceano Atlantico. La più grande è proprio Belen, il cui fisico appariscente era evidente fin dalla più giovane età. Clicca qui per vedere lo scatto in questione.

© Riproduzione Riservata.