CHICAGO FIRE 4/ Anticipazioni puntata 27 luglio: prima prova per Casey da politico

Chicago Fire 4

Tanti colpi di scena nei nuovi episodi di Chicago Fire 4 che torna in onda questa seria, a partire dalle 21.15 su Italia con un triplo appuntamento. La serie tv americana che racconta le avventure del Chicago Fire Department continua ad appassionare il pubblico italiano che aspetta sempre con ansia l’appuntamento con il venerdì sera. Cosa succederà, dunque, nei nuovi episodi in programma questa sera? Nella prima puntata dal titolo “Courtney”, la squadra trova un cadavere in un camino. Severide sospetta che possa trattarsi del corpo di una bambina scomparsa. Nel frattempo, Casey deve fare i conti con il suo avversario in politica che sembra disposto a tutto a metterlo in cattiva luce. Casey viene così criticato per volere essere contemporaneamente un vigile del fuoco e un politico. Una doppia incarico che l’opinione pubblica non vede di buon occhio, convinta che Casey non possa far al meglio entrambe le cose e, soprattutto, che abbia deciso di candidarsi per ricevere il doppio stipendio. Per tirargli su il morale, così Dawson gli organizza una festa a casa di Molly.

CHICAGO FIRE 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 LUGLIO

SENTIERO DI GUERRA

Nel secondo episodio della serata, dal titolo “Sentiero di guerra”, Brett, dopo aver assistito ad un omicidio, diventa il bersaglio di un delinquente, pronto a commettere nuovi reati per tappargli la bocca. Brett si farà intimorire o riuscirà a testimoniare raccontando la verità? Nel frattempo, Casey, dopo l’elezione, deve fare i conti con i primi problemi della politica e, da consigliere comunale, affronta la sua, prima, grande sfida. Infine, Mouch e Platt decidono di affrontare il grande passo.

IO CAMMINERO’

Nel terzo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Io camminerò”, Otis scopre di avere dei vistosi lividi sulla schiena e sul fianco. La scoperta lo preoccupa e comincia a temere che possa avere la leucemia. Decide così di farsi visitare da un dottore che, per stabilire effettivamente la causa dei lividi, gli prescrive una serie di analisi. Otis, però, non ha il coraggio di farle per paura di scoprire di essere effettivamente malato. Per aiutare gli affari del bar Molly’s, Kidd sfida Herrmann per stabilire chi sia il barman migliore. La squadra, nel frattempo, riesce a salvare Victor, un diciottenne che è stato legato sotto a un cavalcavia da una gang. Un gesto fatto per vendicarsi del fratello di Victor il quale, nonostante il pericolo, decide di partecipare ugualmente alla cerimonia di consegna dei diplomi. Ad occuparsi del ragazzo è Casey che prende a cuore tutta la vicenda. Infine Brett e Jimmy soccorrono una donna che si invaghisce di Jimmy. I nuovi episodi di Chicago Fire 4 saranno visibili sia su Italia 1 che in streaming grazie al portale di Mediaset, sui dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l’apposita applicazione.

