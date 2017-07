CHUANDO TAN/ Foto, chi è il modello che sembra ventenne… ma ha 50 anni!

Chuando Tan (Foto: da Instagram)

Ha il fisico di un ventenne, ma all'anagrafe ne risultato trenta in più: stanno facendo il giro del mondo le foto di Chuando Tan, che negli anni '80 e '90 era uno dei top model asiatici più richiesti. Dopo aver lavorato tanti anni nel mondo della moda da modello, ha deciso nel 1996 di fondare una sua agenzia, la ChuanDo & Frey, e quindi ora fa il fotografo. Il tempo è passato, ma non il suo fascino... da eterno ragazzo! Il fatto è che non sembra aver neppure lasciato i segni del suo inesorabile passaggio sul volto di Chuando Tan, che ha 50 anni ma davvero non li dimostra. Sì, è nato a Singapore nel 1967. Il gioco dell'estate sembra essere proprio indovinare i suoi anni. Chi lo conosce per la prima volta stenta a credere alla sua età. La reazione successiva è comune: dove ha trovato la fonte dell'eterna giovinezza? Basta scorrere il suo profilo Instagram per rendersi conto che con un paio di occhiali e un cappellino può davvero camuffarsi da universitario senza alcuno sforzo, soprattutto quando non ha la barba.

CHUANDO TAN, SEMBRA VENTENNE MA HA 50 ANNI!

IL "SEGRETO" DEL MODELLO CHE HA SCONFITTO IL TEMPO

Sono tanti i vip che appaiono più giovani della loro età, pensiamo ad esempio ai 48 anni di Jennifer Lopez, ma Chuando Tan è un caso davvero a parte, perché il tempo sembra essersi davvero fermato. Capelli neri, lineamenti perfetti, viso senza una ruga, fisico asciutto e muscoli scolpiti: questa potrebbe essere la tipica descrizione di un ragazzo. Chuando Tan non ha segreti: ha spiegato che si allena tutti i giorni, mangia pollo piccante con regolarità, non si sveglia presto al mattino e non fa tardi la sera, quindi conduce uno stile di vita sano e regolare. Il nostro sospetto è che l'elisir di eterna giovinezza non c'entri nulla, ma che siamo di fronte ad un caso di genetica assolutamente straordinaria.

Doin ma thang in @HUGOBOSS for "Cle De Peau" Gala dinner @cledepeaubeauteofficial @cledepeaubeautesg #thisisboss #hugoboss Thanks @maurydimauro , it was all fun ?????? Un post condiviso da CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) in data: 27 Mag 2017 alle ore 03:12 PDT

