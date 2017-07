COCHI E RENATO / Da “come porti i capelli bella bionda” a “Nebbia in Val Padana” oggi in tv (Techetechetè)

Cochi e Renato a Techetechetè

MATERIA VIVENTE AL RISCHIATUTTO E ZELIG

Il duo comico di Cochi e Rentato sarà fra i protagonisti della puntata di Techetechetè di oggi, i due milanesi: Renato Pozzetto e Cochi Ponzoni. Dopo l'enorme successo riscosso dal sodalizio artistico dei due comici durante gli anni 70 e 80, le apparizioni televisive di Cochi e Renato sono diventate sempre più rare. Nel 2005 hanno preso parte al programma comico di Canale 5, Zelig Circus e sono stati ospiti di trasmissioni come I migliori anni e Ti lascio una canzone. Durante l'esperienza di Zelig Circus, il duo comico milanese ha riproposto molti sketch del passato, ancora inediti per le nuove generazioni. Lo scorso ottobre sono inoltre stati ospiti della prima puntata del Rischia Tutto condotto da Fabio Fazio, in veste di materia vivente. Negli ultimi mesi del 2016 sono inoltre stati protagonisti di un interessante progetto musicale realizzato assieme ad Enzo Jannacci, dal titolo Punto J. Il progetto si è ben presto trasformato in un vero e proprio spettacolo musicale il cui intento è stato quello di far conoscere alle nuove generazioni i grandi successi del passato di Enzo Iannacci e Cochi e Renato. Lo show si è tenuto sabato 31 dicembre 2016 a Luino.

COCHI E RENATO, GLI ESORDI CON JANNACCI

Il duo comico Cochi e Renato venne scoperto artisticamente nel 1965 da Enzo Iannacci. La coppia debuttò al Derby, un famoso locale milanese che ospitava molti comici emergenti dell'epoca. Cochi e Renato raggiunsero l'apice del successo nel 74, prendendo parte a Canzonissima, con la celebre sigla finale, prima di allora nel 1968 “Quelli della Domenica” li portò all’attenzione del grande pubblico. Parallelamente alla sua esperienza con Cochi Ponzoni, Renato Pozzetto ha intrapreso nel corso degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 una lunga e strepitosa carriera individuale, divenendo uno dei comici italiani più amati, assieme ad altri grandi artisti del calibro di Paolo Villaggio o Lino Banfi. Nonostante ciò la coppia non ha mai avuto intenzione di sciogliersi. L'esperienza di cabaret presso i più importanti locali milanesi, che ha anticipato il successo televisivo, è durata ben 9 anni. La loro è un'amicizia solida oltre che una spettacolare collaborazione artistica. Dopo un periodo di pausa come coppia, Cochi e Renato fecero un ritorno in grande stile nel 2000, con la serie televisiva sulla Rai “nebbia in Val Padana”, nel 2007 invece fu il turno di “stiamo lavorando per noi” .

© Riproduzione Riservata.