CRAZY NIGHT – FESTA COL MORT/ Da oggi al cinema il film con Scarlett Johansson (27 luglio 2017)

Film in uscita al cinema

IL CAST DEL FILM IN USCITA AL CINEMA

Crazy Night - Festa col morto è una commedia del 2017 scritta e diretta da Lucia Aniello (Mob wives, Time traveling bomb, la serie tv Broad City) ed interpretata da Scarlett Johansson (Ghost in the shell, The Avengers, Under the skin), Kate McKinnon (Ghostbusters, La festa prima delle feste, Masterminds - I geni della truffa) e Zoe Kravitz (Mad Max - Fury road, Divergent, Animali fantastici e dove trovarli). Crazy Night - Festa col morto è stato distribuito negli Stati Uniti il 16 giugno 2017 e uscirà in tutti i cinema d'Italia il oggi, giovedì 27 luglio.

CRAZY NIGHT - FESTA COL MORTO, LA TRAMA

Cinque amiche (Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer e Zoë Kravitz) dei tempi della scuola si ritrovano 10 anni dopo il diploma. Le ragazze si incontrano per festeggiare l'addio al nubilato di una di loro. Quella che nasce come una serata in casa fra amiche si evolve però in un viaggio a Miami. Le ragazze si trovano così a vagare per la città fra discoteche, bar e locali equivoci. Per concludere il week-end di eccessi, già alticce e a caccia di emozioni forti, le donne decidono di prenotarsi una festa privata con uno spogliarellista nella casa che hanno affittato per il fine settimana. Durante la festa però lo spogliarellista (Paul W. Downs) muore a causa di un incidente domestico. Ubriache e spaventate, le ragazze tentano maldestramente di rianimare il malcapitato. Quando si convincono che l'uomo è veramente morto, le ragazze si lasciano prendere dal panico e, complice anche il tasso alcolico, decidono di sbarazzarsi del corpo, addirittura caricandolo in macchina e portandolo in giro per la città.

CRAZY NIGHT - FESTA COL MORTO, CURIOSITA'

La sceneggiatura di Crazy Night - Festa col morto è stata realizzata a quattro mani dalla regista Lucia Aniello e dal compagno Paul W. Downs, che nel film veste anche i panni dello sfortunato spogliarellista. I due sono anche produttori della pellicola. La sceneggiatura è entrata nell'elenco delle più interessanti di Hollywood nel 2015, attirando anche l'interesse della Johansson, impegnata di recente più in ruoli d'azione e film supereroistici che in commedie.

