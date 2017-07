CSI: Cyber/ Anticipazioni puntate 27 luglio: la squadra alle prese con un pericoloso terrorista

CSI: Cyber su Rai4

Su Rai4, a partire dalle 21.15, torna CSI: Cyber, il terzo spin-off nato dall’omonima serie tv che narra le vicende della squadra dell’FBI, la Cyber Crime Investigation, guidata dall’agente speciale Avery Ryan. Il compito della squadra speciale dell’FBI è risolvere i cosiddetti “casi invisibili” ovvero i reati che vengono commessi sul web. Questa sera andranno in onda tre nuovi episodi. Cosa succederà, dunque, alla squadra dell’agente Avery Ryan? Nel primo episodio della serata, intitolato “Un programma che scotta”, la squadra è chiamata ad indagare su un caso particolare quando, una notte, gli elettrodomestici di un anziano, cominciano a funzionare improvvisamente e poco dopo si sviluppa un incendio che parte dalla stampante. La squadra scopre nel software della macchina una vulnerabilità 0-day. La squadra, seguendo la pista del software, riesce ad arrivare al piromane. Dopo il suo arresto, però, i roghi continuano. Elijah, nel frattempo, deve fare i conti con la decisione dell’ex moglie, decisa a trasferirsi a San Diego con la figlia.

CSI: CYBER, ANTICIPAZIONI PUNTATE 27 LUGLIO

CONDIVISIONE E DELITTO QUASI PERFETTO

Nel secondo episodio della serata, dal titolo “Condivisione”, una bomba esplode all’esterno di un cinema provocando la morte di tantissime persone. L’attentatore ha fatto in modo che la bomba esplodesse alla presenza delle ignare persone facendo così ricadere la responsabilità dell’accaduto su quest’ultime. Il criminale, poi, pubblica in rete una serie di filmati in cui svela l’esistenza di un’altra bomba nascosta. La squadra di rallentare il contatore e localizzare il terrorista. Nel terzo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Delitto quasi perfetto”, la squadra è chiamata ad indagare sui responsabili che hanno violato il codice wi-fi di un albergo di New York, situato presso le Nazioni Unite. Durante le indagini, la squadra agisce con cautela, sicura che la violazione sia stata messa in atto per acquisire dati sensibili. Contemporaneamente, scopre un omicidio rimasto nascosto da diversi giorni.

© Riproduzione Riservata.