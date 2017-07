Cherry Season: riesplode la gelosia di Oyku, nuovi problemi di coppia? (Anticipazioni puntata 27 luglio)

Cherry Season

LA GELOSIA DI OYKU COLPISCE ANCORA

Dopo le divertenti scene di ieri al centro benessere, nella puntata di Cherry Season di oggi Oyku e Ayaz saranno alle prese con nuovi piccoli problemi nel loro rapporto. Precisiamo fin d'ora che non si tratterà di nulla di grave e che d'ora in avanti, quanto meno fino al termine della prima stagione, nulla di particolarmente importante separerà i due stupendi protagonisti della soap turca. Per loro il tempo delle vacanze potrà dirsi finito e, archiviati i massaggi e i viaggi in moto, giungerà il momento di tornare al lavoro. Le occasioni di vedersi però non mancheranno, tanto che i due personaggi si troveranno a condividere anche alcune importanti decisioni delle loro rispettive attività. Oyku accompagnerà il fidanzato per un sopralluogo presso uno dei suoi clienti e sarà qui che farà la conoscenza di una bella collaboratrice dell'architetto. La gelosia colpirà ancora una volta, e siamo certi che i due cuori ci faranno divertire di nuovo con le loro infantili scaramucce....

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 LUGLIO: EMRE IN CRISI

Sono tempi duri quelli che sta passando Emre nelle attuali puntate di Cherry Season. Stanco di essere il più povero del gruppo, il fidanzato di Burcu ha cominciato a dedicarsi a doppi turni con il suo taxi per ottenere maggiori guadagni: solo in questo modo potrà migliorare la sua condizione economica e pensare di creare una famiglia insieme all'amata. Ma proprio Burcu faticherà a comprendere le vere aspirazioni di Emre e davanti alla sua stanchezza, finirà per andare su tutte le furie. Proprio mentre lei si preparerà a pronunciare la sua dichiarazione d'amore al fidanzato, Emre si addormenterà e non ascolterà neppure una delle sue parole. Il fatto scatenerà una piccola crisi per la coppia, che solo l'intervento di Mete riuscirà a placare. L'architetto, ristabilitosi dall'operazione al cervello, sarà nuovamente in sé anche dal punto di vista caratteriale: gentile e generoso come un tempo, avrà consigli utili per tutti gli amici più cari. Oltre a Emre, infatti, anche Sibel e Ilker potranno beneficiare della ritrovata maturità dell'amico.

