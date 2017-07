DEAD MAN DOWN – IL SAPORE DELLA VENDETTA / Su Rai Movie il film diretto da Niels Arden Oplev (27 luglio 2017)

Il film in onda su Rai Movie

IL CAST DEL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE

Oggi, giovedì 27 luglio 2017, su Rai Movie, alle ore 22.50, sarà trasmesso il film Dead Man Down - Il sapore della vendetta, del regista danese Niels Arden Oplev. Con Colin Farrell, Noomi Rapace, Dominic Cooper, Isabelle Huppert, sceneggiatura di J.H. Wyman, è un thriller di produzione statunitense basato su due storie di vendetta, in cui due persone provenienti da due mondi diversi hanno entrambi dei conti in sospeso con persone che hanno rovinato le loro vite. Il film è del 2013, prodotto da Neal H. Moritz e J.H. Wyman per le case di produzione Frequency Films, IM Global, Original Film e WWE Studios ed è distribuito dalla Lucky Red. L'attrice francese Isabelle Huppert, nel ruolo di Maman Huzon, è stata più volte ampiamente apprezzata per le sue magistrali interpretazioni in altri film, tra cui quella de La pianista, del 2001, che le valse il premio al Festival di Cannes come Miglior interpretazione femminile e la Nomination all'Oscar come Migliore Attrice Protagonista.

DEAD MAN DOWN - IL SAPORE DELLA VENDETTA, LA TRAMA

Victor è un immigrato ungherese, ex operatore delle forze speciali, che si fa assumere da una banda di criminali di New York esclusivamente per vendicarsi del capobanda stesso, artefice dell'assassinio della moglie e della figlia. Beatrice, invece, è una donna che, durante un incidente, rimane sfigurata. Quest'ultima, un giorno, dalla sua finestra, assiste ad un omicidio compiuto proprio da Victor, il quale strangola un membro della gang che aveva scoperto il piano dell'altro di infiltrarsi nella banda. Beatrice, allora, decide che è il momento di sfruttare l'occasione in suo favore, allo scopo di vendicarsi di chi l'ha ridotta in quel modo. Ricatta Victor, minacciandolo di svelare a tutti gli altri il suo disegno, e in cambio lui dovrà uccidere il responsabile dell'incidente che le danneggiò il viso. Ma Victor, una volta raggiunto l'uomo, finge di ucciderlo per non sporcare la coscienza dell'altra, e quest'ultima, in seguito, gli salverà la vita quando il suo capobanda avrà ormai scoperto il piano di Victor. Ma la vicenda si complicherà ulteriormente, e Beatrice cadrà nelle grinfie del criminale, che la userà per arrivare a lui.

