Desiree Maldera/ Temptation Island 2017, incidente per la tentatrice: la foto che allarma i fan

Desiree Maldera a Temptation Island 2017

Dopo un'iniziale antipatia e scetticismo nei suoi riguardi, il pubblico di Temptation Island 2017 nel corso di queste settimane ha imparato ad apprezzare la bella Desiree Maldera. La tentatrice di Francesco Chiofalo ha colpito per la sua simpatia, schiettezza ed autoironia ed è proprio per questo che sono in tanti i follower che la seguono e le fanno complimenti. Ed è proprio per questo che è stato impossibile per loro non allarmarsi di fronte ad una Story che la Maldera ha pubblicato su Instagram alcune ore fa. Desiree Maldera ha infatti postato una foto della sua auto che ha subito un brutto incidente, cosa dimostrata dall'ammaccatura che l'auto porta nella sua parte anteriore. Un'immagine che a primo impatto fa allarmare ma che viene immediatamente sdrammatizzata dalla Maldera con la frase: "Oggo ho preso un moscerino... Ci vediamo tra qualche settimana", riferito al tempo che ci vorrà per le riparazioni della sua auto.

INCIDENTE STRADALE PER DESIREE MALDERA DI TEMPTATION ISLAND

NESSUNA CONSEGUENZA PER LA TENTATRICE

Anche in questo caso l'autoironia prevale e Desiree Maldera allontana tutte le preoccupazioni dei fan, facendo ben capire di non essersi fatta alcunchè. In queste ore infatti la vediamo bella come il sole al fianco di una ben nota "collega" di Temptation Island: Antonella Fiordelisi. Le due passeggiano, divertendosi, tra le strade "vip" di Roma e si mostrano ai follower attraverso alcune story su Instagram. Intanto i fan di Temptation Island non vedono l'ora che vada in onda la nuova puntata del programma, che sarà l'ultima, e svelerà cosa è accaduto tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma: i due saranno usciti insieme o la bella Desiree avrà fatto centro nel cuore del bel palestrato romano?

