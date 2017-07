Desirée Popper / Uomini e Donne: "Ho lasciato il trono perchè, a causa di mio padre, non mi fido degli uomini"

Desiree Popper

Dopo Gemma Galgani e Rosa Perrotta, è Desirée Popper di Uomini e donne a raccontarsi nella nuova puntata di #Estate, il nuovo programma di Alfonso Signorini, in onda al venerdì in seconda serata. A pochi mesi dalla fine dell'esperienza come tronista di Uomini e Donne, la modella brasiliana si racconta e torna a parlare del perchè abbia abbandonato il trono senza alcuna scelta: "E’ stata una bellissima esperienza, ma non ho trovato l’amore perché sono molto diffidente e ho avuto troppo poco tempo" racconta Desirée, che fa anche un cenno alla rivalità nata con Rosa Perrotta: "Sono stata molto fraintesa a “Uomini e Donne”, soprattutto con lei, perché il primo giorno è arrivata questa ragazza che per me era bellissima… Io faccio sempre battute, mi piace ridere e dico: ‘Ma questa? Ma io me ne vado!’ perché era veramente bella". Fraintendimenti, insomma, che l'hanno fatta apparire anche nel modo sbagliato al pubblico che ha infatti avuto nei suoi riguardi non poche critiche.

DESIREE POPPER, DAL DIFFICILE PASSATO ALL'ADDIO AL TRONO

"SONO DIFFIDENTE CON GLI UOMINI A CAUSA DI MIO PADRE"

D'altronde c'è però da dire che quella di Desirèe Popper non è stata una vita facile e questo si riflette anche nei suoi rapporti amorosi. "Faccio fatica a fidarmi perché il primo esempio di fiducia per una ragazza penso sia il padre e io non ho avuto questo primo esempio - racconta infatti a #Estate l'ex tronista - La mia paura più grande è trovare qualcuno che sia come mio padre[...] lui aveva problemi psicologici e con la legge, rubava e quindi non c’era mai perché scappava sempre dalla polizia per non finire in carcere". La Popper racconta infatti di come suo padre abbia conosciuto sua madre quando aveva soli 13 e l'abbia messa incinta e dopo, quando è poi nata anche sua sorella, la madre sia scappata: "Io assolutamente non l’ho mai incolpata perché una ragazza a 13 anni non sa quello che fa…è andata così" racconta Desirée. A crescerla sono stati i suoi nonni, questo fino a quando ha deciso di venire in Italia dove una zia l'avrebbe ospitata: "Sono andata in banca per avere il prestito e fare il biglietto a rate per venire in Italia. Sono arrivata qui e appena atterrata ho sentito aria di rinascita. - e conclude - Ho avuto un cambiamento pazzesco".

