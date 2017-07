EDEN/ Su Rai Movie il film basato su una storia vera diretto da Megan Griffiths (27 luglio 2017)

Il film in onda su Rai Movie

IL CAST DEL FILM SU RAI MOVIE

Il film in prima serata su Rai Movie di oggi, giovedì 27 luglio 2017 alle ore 21.10 sarà Eden, pellicola di produzione britannica diretta dalla regista Megan Griffiths che tratta il difficile tema della tratta delle bianche e del trasporto delle clandestine tra il confine messicano e quello statunitense. Pellicola realizzata nel 2012, vede interpreti nel cast Jamie Chung nella parte della protagonista, Eden, Matt O'Leary nel ruolo di Vaughan, Tracey Fairaway nella parte di Abbie, Scott Mechlowicz nel ruolo di Jesse. Beau Bridges interpreta Bob Gault, Russell Hodgkinson è Dave, Bhama Roget è Janine mentre Naama Kates interpreta Svetlana, Tony Doupé è Greer e Jeanine Monterroza interpreta Priscilla.

EDEN, LA TRAMA

Hyun Jae, una ragazza che vive nel New Mexico di origine coreana, esce per passare una serata in un bar con la sua amica Abbie. Viene però abbordata da un vigile del fuoco che la convince a salire sulla sua macchina. L'uomo è in realtà un trafficante di essere umani di nome Mario e la rapisce portandola nel capannone di un'organizzazione criminosa, gestita anche dall'irascibile Vaughan. A Hyun Jae viene assegnato un nuovo nome, Eden e la ragazza viene costretta a prostituirsi, minacciandola che se si fosse ribellata o avesse provato a scappare, i criminali si sarebbero rivalsi sulla sua famiglia. Per Eden inizia dunque l'incubo che vivono centinaia di ragazze fatte schiave sessuali come lei. Fa amicizia con Priscilla, una ragazza che ha subito la sua stessa sorte e che le consiglia di abbassare la sua vera età: quando le ragazze non sono più minorenni non interessano più ai trafficanti e spesso vengono brutalmente eliminate. Passa un anno e Eden convince Vaughan di essere truffato dai vertici criminali.

L'uomo capisce che Eden ha carattere e la toglie dal giro della prostituzione, rendendola di fatto sua assistente, facendole gestire gli appuntamenti coi clienti per le altre ragazze a gli affari. Il giro di soldi fa comprendere a Eden come gran parte dei proventi del giro di prostituzione vengano reinvestiti nel narcotraffico. La ragazza scopre poi come i figli di alcune prostitute rimaste incinta siano a loro volta venduti, alimentando su più livelli il traffico di esseri umani. Quando Eden capisce che la polizia sta per raggiungere il capannone dove vengono tenute le schiave del sesso, decide di organizzare la sua fuga: prepara una dose mortale di meth per Vaughan, con il quale aveva pianificato di fuggire a Dubai. Quindi, corre dalla sua amica Priscilla: le due ragazze riescono a scappare nel deserto dove Eden può finalmente chiamare la madre al telefono, primo passo per ricongiungersi con la sua vecchia vita.

