EROS RAMAZZOTTI/ Il nuovo album entro il 2017? (Techetechetè)

Eros Ramazzotti, la sua carriera a Techetechetè

DAL FESTIVAL DI CASTROCARO AL TOUR MONDIALE

Ci sarà ampio spazio anche per Eros Ramazzotti nella puntata di questa sera di Techetechetè su Rai1. Il cantante romano ha fatto la storia del panorama musicale italiano conquistandosi un spazio di tutto rispetto anche a livello internazionale. Sostenuto dalla Universal Music Italia, Ramazzotti vanta diverse collaborazioni con i più grandi artisti del nostro tempo: Anastacia, Cher, Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli per la musica lirica, solo per citarne alcuni. Inoltre, il cantautore ha promosso l'immagine dell'Italia nel resto del mondo, ed è per questo che è stato premiato. Originario di Roma, sviluppa la passione per la musica sin dalla tenera età: Eros eredita l'amore per la musica dal padre, a sua volta musicista romano nonché operatore edile. Dopo avere affrontato qualche piccola difficoltà familiare, un appena ventenne Eros decide di partecipare al Festival di Castrocaro nel 1981: non riuscirà a vincere, ma viene comunque notato per la particolarità della sua voce grazie a Rock 80. Sarà solo nel 1984 che avrà inizio la sua vera carriera, presentando al Festival di Sanremo il brano mito intitolato Terra Promessa, vincendo così le finali della sezione giovanile. Successivamente, sarà solo un anno dopo che Eros Ramazzotti parteciperà nuovamente al Festival, con la sola differenza che nel 1985 si presenta tra i big: Una storia importante si classificherà solamente al sesto posto, ma ha ottenuto comunque molto successo. Tra i suoi album di rilievo citiamo sicuramente Stilelibero del 2000, Calma apparente, Ali e radici e Perfetto, uscito nel 2015.

EROS RAMAZZOTTI, ALL'ARENA DI VERONA LA DEDICA ALLA MOGLIE

Eros Ramazzotti ha recentemente partecipato al Wind Music Awards di quest'anno, incantando tutti sul palco dell’Arena di Verona, dedicando alla moglie Marica Pellegrinelli la sua esibizione, i due si erano conosciuti nel 2009 proprio sul palco di questo evento musicale. Dopo la discussa rottura con Michelle Hunziker, sembra che Eros abbia trovato nuovamente la serenità e che si stia dedicando alla famiglia senza però trascurare il lavoro. Dopo un tour di successo nelle maggiori capitali europee e l’album di inediti uscito nel 2015, pare che Eros stia lavorando al suo nuovo album dopo due anni di calma; tuttavia non si sa ancora molto a riguardo, l’uscita dovrebbe essere prevista entro la fine del 2017. Nel frattempo Eror Ramazzotti è impegnato col suo tour estivo, che lo porta anche a Monte-Carlo, Mykonos e Marbella.

