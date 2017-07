I GIORNI DELL’ABBANDONO / Su Iris il film diretto da Roberto Faenza con Margheruta Buy (27 luglio 2017)

Il film in onda su Iris

LA REGIA E IL CAST DEL FILM

I giorni dell'abbandono andrà in onda su Iris nella seconda serata di giovedì 27 luglio, alle ore 23.05. E' un film drammatico del 2005 scritto e diretto da Roberto Faenza (Prendimi l'anima, Un giorno questo dolore ti sarà utile, Sostiene Pereira) e interpretato da Margheruta Buy (Mia madre, Viagio da sola, Le fate ignoranti), Luca Zingaretti (Tempo instabile con probabili schiarite, Sanguepazzo, la serie tv Il commissario Montalbano) e Goran Bregovic (Il tempo dei gitani, Il valzer del pesce freccia, La regina Margot), autore anche delle musiche del film insieme alla cantautrice Carmen Consoli.

I GIORNI DELL'ABBANDONO, LA TRAMA

Olga (Margheruta Buy) è una trentacinquenne sposata e con due figli. Il suo mondo si sgretola però completamente quando il marito (Luca Zingaretti), improvvisamente, la lascia per una donna più giovane (Gaia Bermani). Per Olga comincia una rapida discesa verso la depressione, che la porterà a mettere in difficoltà anche il suo rapporto con i figli. Tutto il suo mondo, compresi i figli stessi, gli appaiono ora ostili e minacciosi, i attesa che la donna abbassi la guardia per poterla ferire. Olga perde l'appetito e sviluppa una forte forma di insonnia che le impedisce quasi completamente di dormire. Quando la donna conosce Damian (Goran Bregovic), un musicista solitario che vive nel suo palazzo,le cose cominciano gradualmente a recuperare senso e con l'aiuto dell'uomo Olga riuscirà a risalire dall'abisso in cui era sprofondata.

