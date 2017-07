IL CASO KERENES / Su Rai 3 il film realizzato con un cast romeno diretto da Calin Peter Netzer (27 luglio)

Il film in onda su Rai 3

IL CAST NEL FILM ROMENO SU RAI 3

Il caso Kerenes è un film romeno del 2013 che sarà trasmesso nella prima serata televisiva di Rai 3 oggi, giovedì 27 luglio 2015 alle ore 21.15. Pellicola diretta dal regista Calin Peter Netzer, è un film che è stato realizzato con una produzione e un cast completamente romeni, con Luminita Gheorghiu nella parte della protagonista Cornelia Kerenes, la madre, mentre la parte del figlio Barbu viene interpretata da Bogdan Dumitrache. Florin Zamfirescu interpreta il ruolo di Domnul Fagarasanu, Natasa Raab è Olga Cerchez, Vlad Ivanov e Dinu Laurentiu e Ilinca Goia interpreta il ruolo di Carmen.

IL CASO KERENES, LA TRAMA

Cornelia Kerenes è una donna dell'alta borghesia romena, benestante e dedita a una vita noiosa ma piena di agi. Tuttavia, al di là della vacuità dalla quale è circondata, l'unico interesse sincero sembra essere il rapporto con il figlio Babu. Un ragazzo ormai cresciuto, viziato, che non riesce però a ritagliarsi una sua vera indipendenza a causa delle attenzioni ossessive della madre, che riversa su di lui una quantità di affetto eccessiva rispetto a quanto sarebbe davvero necessario per un uomo adulto. Questo non fa che allontanare Babu dall'ossessiva presenza della madre, che gli sarà però necessaria quando si ritroverà coinvolto in una vera tragedia. Babu infatti investirà con la sua automobile un ragazzino di soli quattordici anni, uccidendolo.

Cornelia ne approfitterà per riportare il figlio sotto la sua influenza totale e al tempo stesso farà di tutto per evitargli la prigione, ignorando anche i risvolti che il dramma della morte di un ragazzo così giovane provoca sulla società. La prigione d'avorio che Cornelia ha di fatto preparato per Babu si rivelerà anche peggiore di quella reale alla quale il ragazzo sarebbe destinato. L'incidente porta a galla l'ossessività della donna e soprattutto l'ossessione verso il figlio. Babu comprende dunque come affrancarsi dall'affetto soffocante e dal desiderio di dominio della madre: come in una vera tragedia che affonda le sue radici nella tradizione del teatro greco, Babu comprende dunque come l'incidente possa essere in realtà un'opportunità per vivere una catarsi e spezzare definitivamente le catene che lo legano all'ingombrante madre. Cornelia si troverà invece di fronte, una volta per tutte, ad una vita segnata dall'ossessione del controllo e della voglia di dominare l'ambiente circostante tramite il despotismo e l'amore soffocante verso il figlio: il dramma dell'incidente costringerà la donna ad affrontare domande e questioni che sono rimaste irrisolte nel corso di tutta la sua vita.

© Riproduzione Riservata.